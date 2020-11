Babiš zrušení superhrubé mzdy před rokem označil za ‚megapodvod‘. Dnes říká, že jeho návrh ‚vyřeší vše‘

Zdaňování superhrubé mzdy v Česku nejspíš končí. V noci na pátek o jejím zrušení rozhodla Poslanecká sněmovna na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten přitom v minulosti změnu, kterou dlouhodobě prosazovala opoziční ODS, kritizoval a označil za „megapodvod na voliče“. Jak šel čas s výroky poslanců, ministrů a premiéra ohledně daně z příjmů? Server iROZHLAS.cz sestavil přehled.. Praha 20:45 22. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ODS Petr Fiala a premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Daňovou sazbu 15 procent z tzv. superhrubé mzdy, tedy mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění, prosadila tehdejší vládní ODS od roku 2008. O deset let později ale do sněmovny podala návrh na její zrušení a ekonomický expert strany Jan Skopeček její zavedení v rozhovoru pro Radiožurnál označil za chybu. „Myslím si, že ta situace je jinde, koncept se ukázal jako ne úplně šťastný,“ uvedl.

Vláda k návrhu před dvěma lety zaujala negativní stanovisko. V lednu 2019 premiér Babiš v České televizi řekl, že kabinet chce zrušit superhrubou mzdu až v roce 2021, jelikož si do té doby nemůže dovolit propad v rozpočtových příjmech.

Babiš k daňovému řezu: Měli jsme dohodu, kterou ČSSD porušila, Hamáček si to měl prosadit Číst článek

V prosinci loňského roku vyzval šéf ODS Petr Fiala premiéra Babiše k podpisu vzájemné dohody o zrušení superhrubé mzdy už v roce 2020. „My chceme zrušit superhrubou mzdu, vy také, máte to ve vládním prohlášení, navrhuji vám toto. Tady mám papír a něm stojí: ‚Předseda vlády Andrej Babiš a předseda ODS Petr Fiala se zavazují, že do roka a do dne v Poslanecké sněmovně zruší superhrubou mzdu,“ řekl Fiala a sám demonstrativně v televizi papír podepsal.

Babiš tehdejší Fialovu výzvu odmítl a označil ji za „megapodvod“ na voliče. „Ratingy by šly pryč a Česká republika do kopru,“ uvedl. Zmínil ale plán vlády na snížení superhrubé mzdy na 19 procent.

Před srpnovou diskuzí o státním rozpočtu pak ale Babiš ve svém videu otočil. Na facebooku zdůraznil, že se zrušením superhrubé mzdy počítá. „Je potřeba snížit daňové zatížení zaměstnanců, bylo by dobré vrátit se na 15 procent, co slibovala ODS,“ konstatoval.

Pět let odmítání

„Pět let odmítal Andrej Babiš náš návrh na razantní snížení daní pro zaměstnance. Jak je jeho zvykem, nápad ukradl a dnes ho prezentoval jako svůj. Nevadí, důležitý je výsledek, tak snad si to zase nerozmyslí. Už se těším, až poslanci ANO budou hlasovat pro program ODS,“ reagoval v létě na změnu premiérova postoje předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Pět let odmítal A.Babiš náš návrh na razantní snížení daní pro zaměstnance. Jak je jeho zvykem, nápad ukradl a dnes ho v televizi prezentoval jako svůj. Nevadí, důležitý je výsledek, tak snad si to zase nerozmyslí. Už se těším, až poslanci ANO budou hlasovat pro program ODS. — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) August 1, 2020

Za potřebné označil zrušení superhrubé mzdy také předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček – na rozdíl od 15procentní sazby, kterou prosazovala ODS a následně i premiér, navrhnul sazbu 19 procent. „Od ČSSD nemůže nikdo očekávat, že bude dělat daňovou politiku ODS,“ sdělil v srpnu letošního roku Hamáček.

„Daňové kolečko Vlastimila Tlustého, které bylo symbolem patnáctiprocentní ‚rovné‘ daně, musí zůstat v propadlišti dějin,“ připomněl lídr sociální demokracie papírové kolečko, ze kterého si mohli lidé v roce 2006 zjistit, kolik by při zavedení rovné daně ve výši 15 procent ušetřili. Návrh podle svých slov chápal jako „vstup do diskuze ze strany hnutí ANO“.

„Sociální demokracie nebude hlasovat pro zákon, který zruší superhrubou mzdu na dva roky a pak ji znovu zavede. To je padlé na hlavu,“ dodal Hamáček k Babišově plánu na zrušení superhrubé mzdy pouze na dva roky v souladu s návrhem prezidenta Zemana.

S @jhamacek jsme si potvrdili, že zrušíme nesmyslný výpočet daně z příjmů ze superhrubé mzdy, a to k 1.1.2021. Blízko je i dohoda na nové sazbě daně. Pro nízko a středně příjmové zaměstnance chceme 15 %. Oproti stávajícímu efektivnímu zdanění 20,1 % je to snížení daně o čtvrtinu. pic.twitter.com/i6OeoyZMmF — Alena Schillerová (@alenaschillerov) August 18, 2020

„Samozřejmě neumím říct, a říkám to otevřeně, že to vezmu tady a tímto to (výpadek příjmů, pozn. red.) vyrovnám. Prostě jsme v situaci, kdy se nacházíme v bezprecedentní krizi, která se dá srovnat jenom s 30. lety minulého století,“ okomentovala zrušení superhrubé mzdy vzhledem k pandemii covidu-19 v září ministryně financí Alena Schillerová.

Po schválení daňového balíčku v noci na 20. listopadu Hamáček na twitteru napsal, že sněmovnu při hlasování opustil rozum. „V příštích měsících a letech nás bude hlava bolet nejen z následků covidu, ale i z nezodpovědné sekery zaseklé poslanci ANO, ODS a SPD,“ uvedl.

„Nechápu, proč změnil názor, pravděpodobně mu to neschválila jeho strana. Může tak říkat, co chce, ale měli jsme dohodu, kterou ČSSD porušila,“ reagoval následně Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál.

Kritiku ODS ohledně podpory návrhu na plénu poslanců razantně odmítl také Fiala. „Prý jsme hlasovali s Babišem. Zbláznili jste se? Babiš hlasoval s námi. Proč? To nevím, na to se ptejte jeho,“ napsal na sociálních sítích.

Prý jsme hlasovali s Babišem. Zbláznili jste se? Babiš hlasoval s námi. Proč? To nevím, na to se ptejte jeho. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 22, 2020

„Myslím si, že ten můj návrh je nejlepší,“ uvedl v neděli premiér ve svém pravidelném videu na facebooku. „Mým návrhem řešíme všechno.“ Předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) napsal dopis s apelem, aby horní komora vypustila z daňového balíčku růst slevy na poplatníka.

„Vláda není jen o dani a o tom, že se koaliční partneři neshodnou,“ konstatoval v rozhovoru pro server Novinky.cz ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).