Švachula po více než roce a půl opustí vazbu. Pohyb souzeného exradního bude monitorovat náramek

Krajský soud v Brně znovu rozhodl o propuštění z vazby bývalého politika hnutí ANO Jiřího Švachuly, který je souzený v případu rozsáhlé korupce na radnici Brno-střed. Někdejší místostarosta a radní se dostane na svobodu, státní zástupce Radek Mezlík se vzdal možnosti podání stížnosti. Usnesení soudu je pravomocné. Z věznice by měl Švachula, který se jednání soudu účastnil, vyjít ve čtvrtek. Brno 14:49 5. 11. 2020 (Aktualizováno: 15:38 5. 11. 2020) Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici | Zdroj: Profimedia

Podle Mezlíka se musí po rozhodnutí soudu dostavit zpět do věznice. Švachula dostal po vyslechnutí rozhodnutí o propuštění z vazby na soudě náramek na nohu, který bude sledovat jeho pohyb. Uvedl to Švachulův advokát Kárim Titz. Podle něj by se měl jeho klient dostat na svobodu za několik hodin a večer už by měl být doma.

O vazbě rozhodovaly soudy několikrát. Městský soud v Brně a následně krajský soud opakovaně nevyhověly žádosti o jeho propuštění z obav, že by mohl uprchnout do zahraničí.

Až v říjnu předsedkyně soudního senátu Jaroslava Bartošová rozhodla o propuštění politika z vazby náhradou za alternativní prostředky ve formě dohledu probačního úředníka, sledování pohybu přes elektronický náramek nebo odevzdání cestovního pasu.

Bývalý radní se však tehdy na svobodu nedostal, rozhodnutí nebylo pravomocné. Mezlík podal stížnost, které nakonec vrchní soud vyhověl. Státní zástupce novinářům řekl, že už vrchní soud připustil alternativní řešení pro to, aby Švachula mohl ven z vazby. Na základě toho ve čtvrtek sám Mezlík navrhl propuštění a po rozhodnutí se vzdal práva podání stížnosti. Jako příklad alternativ uvedl právě sledování pohybu. Švachula se také musí hlásit probačnímu úředníkovi jednou za dva týdny a nesmí vycestovat.

Švachula je poslední, kdo byl v takzvané kauze Stoka ve vazbě. Případem Stoka se začal brněnský krajský soud zabývat letos v září, tedy po roce a půl od policejní razie na radnici Brno-střed. Bývalý místostarosta a bývalý radní městské části Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici. Výše úplatků podle spisu dosáhla 47 milionů korun. Hrozí mu až 16 let vězení. V případu je obžalováno 11 lidí a dvě firmy.

Švachula byl dříve místostarostou a při zásahu na radnici radním. Zastupitelé ho po zásahu odvolali z postu radního, sám se pak vzdal mandátu zastupitele. Hnutí ANO ho kvůli kauze vyloučilo ze svých řad. Kvůli možnému napojení některých lidí na kauzu předsednictvo hnutí ANO letos zrušilo brněnskou organizaci ANO a nyní ji nově skládá.