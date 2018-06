Svatovítská katedrála se zaplní zvukem. Na nové varhany se ve sbírce vybralo již 63 milionů

Pro nové varhany do katedrály svatého Víta v Praze už jsou vyrobeny dvě pětiny píšťal z několika tisíců a ve veřejné sbírce se vybralo přes 63 milionů korun, tedy 84 procent stanovené sumy. Koncem roku se začnou vyrábět největší píšťaly vážící stovky kilogramů, sdělil diecézní organolog Štěpán Svoboda. Všechny díly varhan by měly být dokončeny v únoru příštího roku a v říjnu budou převezeny do Prahy. Praha 11:29 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozeta v katedrále svatého Víta, před kterou budou stát nové varhany. | Foto: Šošovka | Zdroj: pxhere CC0 Public Domain

Z celkového počtu 6700 píšťal si lidé adoptovali již 2353 píšťal, tedy více než třetinu. Lidé si je dávají třeba jako svatební dar, říká koordinátor projektu Varhany pro katedrálu František Falta.

Částka získaná adopcemi píšťal z celkové sumy činí 20 milionů. K už uskutečněným benefičním akcím se přidá akce Katedrály katedrále - série koncertů v katedrálách v Kolíně a Kutné Hoře od září do prosince 2018. Na nové varhany přispěly kromě jednotlivců i firmy a přes 170 měst a obcí.

První rejstříky nových varhan by měly v pražské katedrále zaznít v říjnu 2019 a v prosinci by celá stavba měla být dokončena a ozvučena. Kromě technických věcí týkajících se varhan se v nejbližší době bude řešit, jak se dopraví do Čech ze španělské firmy Gerharda Grenzinga, jak jejich zvuk promění katedrálu či co bude první skladba, kterou zahrají.

Místo před rozetou

Varhany vznikají proto, aby zaplnily zvukem celou katedrálu. Současné varhany jsou podle odborníků dobře slyšet v křížové lodi, ale v hlavní lodi hlasitost dramaticky klesá. Proto mají nové stát v čele katedrály na kruchtě. Budou stát před vitrážovou rozetou, současně s výrobou varhan se proto také jedná s památkáři, kteří musejí umístění varhan povolit. Kvůli „interakci varhan s rozetovým oknem“ se nejprve vyrábějí píšťaly strojů, kterou budou v první etáži nástroje. „Neznamená to však, že na píšťalách ostatních strojů se nepracuje, jsou pro ně již ulity cínoolověné plechy, ze kterých se budou zhotovovat,“ uvedl Svoboda.

Nejvíce pracné a časově náročné je zhotovení jazykových píšťal, které vyrábí úzce specializovaný odborník. U jazykových píšťal vzniká zvuk chvěním kovového jazýčku, jehož rozměry a materiál určuje výšku tónu.

Podle Svobody varhany vitrážovou rozetu nezakryjí. „Čím blíže bude pozorovatel kráčet k příčné katedrální lodi a k hlavnímu oltáři, tím více se mu bude rozeta postupně odkrývat. Varhany dotvoří kompozici západní části katedrály a budou s rozetou ve vzájemné harmonické interakci,“ míní organolog. Celý dosud neukončený vývoj podoby nástroje je podle něj pod drobnohledem pracovníků památkové péče.