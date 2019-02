Advokát během svátku zamilovaných rozvádí zdarma. Valentýnského rozvodu už využilo deset párů

Svátek zamilovaných jako příležitost zdarma se rozvést s „nevhodným“ partnerem. Letos už popáté to párům nabízí pražský advokát Filip Macháček. Má jedinou podmínku: zájemci se musí přihlásit 14. února, tedy během Svátku svatého Valentýna. O originální nabídku je podle něj zájem. A to i přes to, že platí pouze pro širší okruh známých. Advokát podle svých slov bez nároku na honorář vyřídil už deset valentýnských rozvodů. Praha 9:10 14. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozvod (ilustrační snímek). | Zdroj: Profimedia

„Lidé nevěří, že to myslím vážně. Považují mě za recesistu,“ přiznává Macháček. Zdůrazňuje ale, že nabídka na valentýnský rozvod vážně míněná je, letos ji na svém facebookovém profilu zveřejnil už popáté. „Dělám to z čirého altruismu. Nabízím to jen přátelům a přátelům přátel přes sociální síť. Využilo toho už deset zájemců, jen loni se rozvedly tři páry,“ vypočítává Macháček.

Na svátek zamilovaných rostou ceny květin. Lidé nakupují i čokoládu a klenoty Číst článek

Letos svoji nabídku na sociální síti uvedl takto: „Po roce je tu opět lásky čas a tedy prostor pro vaše přání zbavit se zdarma nevhodného manžela, manželky či registrovaného partnera. Tato nabídka je časově omezena a platí pouze pro objednávky učiněné na Valentýna a pro rozvody takzvaně dohodou.“

Vypořádání rozvodu dohodou u advokáta přitom není levná záležitost. Macháček si za ni účtuje v průměru 10 tisíc korun. Výčitky z toho, že jeho akce mohla uspíšit rozpad manželství, podle svých slov nemá.

„Žádný rozvod jsem nevyprovokoval. Ode mě z kanceláře odchází klienti většinou šťastní,“ upozorňuje.

Akci podle svých slov bere to jako rýpnutí do „komerčního Valentýna“. Svátek zamilovaných se v Česku ujal po roce 1989. Pro obchodníky po Vánocích představuje celosvětově druhé největší žně. Kritici ho ale vnímají jako čistě komerční věc, lásky čas u nás podle nich tradičně připadá na 1. máje.