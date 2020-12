V 78 letech zemřel písničkář Svatopluk Karásek, významná postava českém undergroundu

Po střední vinařské škole si Karásek podal přihlášku na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, kterou vystudoval v roce 1968. Jako duchovní ale působil pouze pět let. Komunisté mu odebrali státní souhlas k výkonu duchovenské služby.

Kvůli Karáskově angažovanosti na české undergroundové scéně, vystupoval mimo jiné na festivalech Druhé kultury, ho státní policie vedla jako nepřátelskou osobu.

V roce 1976 ho odsoudili v procesu se členy hudebních skupin The Plastic People of the Universe a DG 307 na osm měsíců. Na začátku 80. let ho Státní bezpečnost přinutila k emigraci. Nakonec se usadil ve švýcarském Curychu. Až do roku 1997 tu působil jako evangelický farář. K tomuto povolání se vrátil po roce 1989 i v Československu. Kázal například v Betlémské kapli nebo v Praze U Salvátora. „Jako farář mám většinou největší makačku večer na Štědrý den bohoslužby a ráno na Hod Boží,“ uvedl již dříve Karásek.

Cibulkovy seznamy

Pochopení měl i pro ty, kteří se nechali přinutit ke spolupráci s komunistickou Státní bezpečností a jejichž jména se objevila v takzvaných Cibulkových seznamech. „Je to vlastně seznam těch, kteří podlehli hroznému násilí, takže správně by byl seznam těch, kteří je do toho nutili a mrzačili je. Takový seznam by byl správnější, než těch, kteří podlehli při výslechu,“ komentoval seznamy.

Karásek se také angažoval v politice. Byl poslancem, několik let i zmocněncem vlády pro lidská práva. Neúspěšně opakovaně kandidoval na senátora.