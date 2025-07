Svaz měst a obcí se bude proti zrušení nadačních fondů bránit. ‚Je to jen výklad ministerstva,‘ říká Lukl

Nadační fondy krajů a měst jsou v ohrožení, ministerstvo financí si totiž přeje jejich konec. Svaz měst a obcí už oznámil, že se bude bránit, zjistil Český rozhlas Brno. Konec hrozí třeba sociálním fondům Brna nebo Karlovarského kraje, škrty jsou šokem ale i pro filmaře, ovlivní třeba i Jihomoravský filmový nadační fond. Díky němu přitom vznikl i film Sbormistr uvedený na letošním festivalu v Karlových Varech. Brno 9:37 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škrty ovlivní například i Jihomoravský filmový nadační fond (ilustrační foto) | Foto: Free-Photos | Zdroj: Pixabay

„Já mám opakovanou zkušenost tady s Brnem a tady mi to funguje velmi dobře. Tady se to natáčí fajn,“ pochvaluje si producent Jiří Konečný v brněnském kině Art, kde uvádí film sbormistr, jenom pár dní po karlovarské premiéře. Jihomoravský filmový nadační fond založený Brnem a krajem na natáčení poslal dva miliony korun, které museli autoři v regionu utratit.

„Využíváte místní služby, jíte, spíte, potřebujete se nějakým způsobem dopravovat. Většinou je ta útrata vyšší,“ popisuje Konečný.

Ministerstvo financí koncem května náhle rozhodlo, že všechny nadační fondy obcí a krajů založené po roce 2001 odporují zákonu a jsou netransparentní, protože na rozdělování peněz se přímo nepodílí zastupitelé.

Náměstek jihomoravského hejtmana a předseda Svazu měst a obcí František Lukl (STAN) to rozporuje. „Právě to, že to tady bylo roky tolerováno a v tuto chvíli je to pouze jakýsi výklad či náhled ministerstva financí, tak se domníváme, že dokážeme věcnou argumentací říci, že fondy v tuto chvíli mají smysl,“ řekl pro Radiožurnál.

Filmaře na karlovarském festivalu podpořil také ministr kultury Martin Baxa (ODS).

„Tyto regionální filmové kanceláře, řeknu-li zjednodušeně, jsou mimořádně přínosné. Já myslím, že je zapotřebí jednat a uvidíme, jak silné je to stanovisko ministerstva financí.“

Podle mluvčího rezortu Ondřeje Macury je stanovisko jasné. „Za stávající platné legislativy není zakládání takových nadací možné, pokud by byl z nějakého důvodu veřejný zájem jejich zakládání umožnit, byla by nutná novela zákona.“

V pátek 11. července se zároveň měli filmaři dozvědět, kdo z fondu dostane letošních 15 milionů korun na natáčení. Výsledek je podle Ivany Košiličové ze správní rady fondu čeká zřejmě až na podzim.

„Posunuli jsme ten termín pro rozhodnutí na 30. listopadu, což je termín stanovený ministerstvem financí pro případný zánik fondu.“

Lukl ujišťuje, že filmaři peníze dostanou, možná ale jinou formou, o které by potom hlasovali brněnští i krajští zastupitelé. „Můžeme to řešit například formou daru, což bychom řešili potom v září.“ Takový postup doporučuje i ministerstvo. Podle zástupců fondu ale není udělování darů nebo běžné dotační schéma pro filmaře dostatečně pružné a vhodné.