Ministerstva chtějí omezit světelný smog. Obcím pomohou s výměnou pouličních lamp

Česko chce omezit světelné znečištění. Ministerstva v čele s resortem životního prostředí přijala návrh, který ho řeší. Nyní je v meziresortním připomínkovém řízení a vláda by ho měla projednat do měsíce. V návrhu se pětice ministerstev zavazuje ke splnění 14 konkrétních opatření. Změnit by se měla třeba metodika pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Nově by posudkáři museli zohledňovat i světelný smog. Praha 19:23 24. února 2018

Hlasitá hudba, křik a hluk po desáté hodině večer rovná se rušení nočního klidu. Nově ale do výčtu přibude i obtěžování světlem. Ministerstvo vnitra to má v průběhu března zapracovat do metodiky pro obce. Zavázalo se k tomu v materiálu, který má v Česku omezit světelné znečištění.

„Když mi soused nasměruje lampu do okna, protože mě nemá rád, budu mít možnost se bránit právě prostřednictvím obce a toho institutu rušení nočního klidu. Nemusí se to striktně týkat jen hluku, ale i světla,“ vysvětluje Radiožurnálu náměstek resortu životního prostředí Vladislav Smrž.

Návrh, který dala dohromady pracovní skupina složená ze zástupců pěti resortů i odborníků, má ve výsledku 14 bodů. Jsou to úkoly, ke kterým se ministerstva zavázala.

„Zmapovat to, jak například osvětlené železniční tratě, seřadiště, osvětlené dálniční křižovatky emitují negativní světlo, resp. způsobují světelné znečištění. A na základě toho navrhnout opatření tak, aby když se budou stavět nové železniční uzly nebo měnit osvětlení na křižovatkách, tak aby se to dělalo správně,“ doplňuje Smrž, co čeká stát do konce roku například v oblasti dopravy.

Dochází k narušení spánku

Materiál je teď v meziresortním připomínkovém řízení – do měsíce by ho měla projednat i vláda. Na splnění úkolů mají ministerstva čas do konce příštího roku, pak možná přijdou i legislativní změny. Cílem je snížit světelné znečištění. To má totiž negativní dopady na zdraví lidí.

„Může dojít k narušení spánkového rytmu, což se projevuje obtížným usínáním a přerušovaným spánkem. U těžkých spánkových deprivací se dokonce mohou dostavit halucinace, paranoia nebo jiné psychické problémy,“ říká Radiožurnálu vedoucí oddělení hygieny ministerstva zdravotnictví Ivo Veselý.

Obtěžování světlem zažili v roce 2016 i obyvatelé v příhraničních oblastech Liberecka. Stěžovali si tehdy na polské skleníky na pěstování rajčat, které v noci zářily.

„Najednou se ukázalo, že desetihektarový skleník, který se osvětlí, aby rajčata mohla rodit po celý rok, svítil jako stotisícové město Liberec najednou. A to byl tak markantní a křiklavý případ, že tehdy ministr životní prostředí Richard Brabec do tří dnů byl ve Varšavě a povedlo se dojednat s firmou, že skleníky zakrývá, když v noci svítí,“ připomíná astronom Pavel Suchan.

Výměna lamp za nové

Světelným znečištěním je zasažena drtivá většina Evropy - až 99 % celého kontinentu. A situace se stále zhoršuje. „Celosvětově v průměru se každým rokem světelné znečištění zvýšení o šest procent,“ upozorňuje Suchan.

Obce a města často používají nevhodné, příliš silné, ale přitom málo účinné osvětlení. Zbytečně tak Česko prosvítí podle odhadů ministerstva životního prostředí až dvě miliardy korun ročně. Řešením by byla výměna starých lamp za nové.

„Nové chytré lampy mají v sobě spoustu vychytávek – dokážou nejen svítit dolů, mít správnou teplotu světla, ale také zhasínat, když tam není pohyb, nebo nastavit řízení toho světla online,“ řekl už dřív náměstek Smrž.

Stát plánuje obcím výměnu pouličních lamp usnadnit. Ministerstvo průmyslu a obchodu se chystá na podzim vypsat dotační program. Za peníze by obce mohly nakoupit nové lampy, které budou šetřit energii, životní prostředí i zdraví lidí.