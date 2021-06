Světelská věznice má nové oddělení pro odsouzené ženy s dětmi do jednoho roku

S výchovou dětí přímo odsouzenými ženami má věznice letitou praxi. Roky tam totiž funguje podobné oddělení pro matky s dětmi do tří let.

„Jsem vděčná za to, že mohu být s ní a nepromrhám ten čas, který je nejdůležitější. Normálně bych přišla domů a holce by byly tři roky a vůbec by nebyla na mě zvyklá,“ říká odsouzená Tereza. Ve světelské věznici tráví svůj výkon trestu spolu s dcerou Viktorií, které je rok a půl.

Spolu s některými dalšími trestanými ženami žije na oddělení pro matky s dětmi do tří let. Věznice aktuálně umožní péči o děti do jednoho roku věku. Má na to nový speciální oddíl. „Tento oddíl je kapacitně pro čtyři matky a jejich děti,“ řekla ředitelka věznice Monika Myšičková.

Společné zázemí pro ložnice je umývárna a také kuchyňka a vycházkové venkovní prostory.

Nový oddíl je ale v tuto chvíli prázdný. Sloužit má ženám, které jsou odsouzené za zvlášť závažné činy. „Není úplně jednoduché tu ženu sem umístit,“ pokračuje ředitelka. „Trestné činy jsou vyjmenované a není tolik žen, které páchají zvlášť závažné zločiny a které by byly vhodné pro umístění,“ vysvětluje.

„Musíme si říct, že trestné činy spáchané na dítěti není ta činnost, se kterou bychom sem dítě s matkou mohli vzít,“ dodává Myšičková.

Změny zákona

Oddělení ve věznici ve Světlé nad Sázavou vzniklo především kvůli změně legislativy, kdy nyní u těhotných odsouzených žen není nutné přerušení výkonu trestu. O všem pak rozhodují soudy.

„Zatím ty soudy jsou takové opatrné, než se to naučí a objeví, že tahle možnost existuje, věřím ale, že se to v praxi naplní,“ řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Ačkoli světelská věznice preferuje, když dítě vychovávané matkou přímo ve věznici s ní odchází domů na konci trestu, v případě nového oddělení to zřejmě nebude možné. Dítě v jednom roce věku bude muset přecházet do péče někoho jiného.