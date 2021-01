Záhada ve Světlé nad Sázavou. Ve schránce charitního centra našli v obálce desítky tisíc korun

Překvapení čekalo na pracovníky nízkoprahového centra ve Světlé nad Sázavou. Když šli po čase zkontrolovat poštovní schránku, našli obálku a v ní poměrně hodně peněz. Obálka se nyní nachází na radnici. Případem se zabývá policie. „Momentálně se v tomto případě jedná o nález. Do tří let se může majitel částky přihlásit. Jinak se s těmi penězi nedá nic dělat, po třech letech propadnou městu,“ vysvětlila mluvčí radnice Blanka Sedláková. Světlá nad Sázavou 22:38 23. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou | Foto: Irena Šarounová | Zdroj: Český rozhlas

Ve Světlé nad Sázavou hledají člověka, který vhodil do schránky tamního nízkoprahového centra obálku s penězi. Řádově šlo o desetitisíce korun. Suma překvapila jak pracovnici centra, tak i úředníky na radnici.

V trezoru městského úřadu teď obálka leží, a čeká se, jestli se o ni někdo přihlásí.

„Vlastně jako obvykle jsem šla zkontrolovat poštovní schránku a nalezla tam obálku s finanční hotovostí. Obálka nebyla vůbec popsaná,“ sdělila Českému rozhlasu Vysočina vedoucí centra Aneta Strachotová.

„Byla jsem překvapená. Přemýšleli jsme o tom, že to může být dar. Právě probíhá Tříkrálová sbírka, může to s tím souviset. Ale nevíme, jestli to byl dar,“ konstatovala.

Na radnici

Obálku s penězi proto Aneta Strachotová odnesla na policii, která ji posléze předala na radnici. Teď doufá, že se člověk, který peníze do schránky dal, ozve. Jinak by se totiž případný dar k havlíčkobrodské charitě, která nízkoprahové centrum provozuje, vůbec nedostal.

Radnice ani nízkoprahové centrum nechtějí přesnou částku zveřejnit. Společně budou čekat, jestli se případný dárce ozve.