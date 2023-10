Dobrovolničení přináší pocit, že jste někomu užitečný, usmívá se Jiří. Asistuje už 11 let

Pražská organizace Okamžik podporuje nevidomé a slabozraké už dvě dekády. Díky jejich dobrovolníkům si můžou lidé se zrakovým postižením snáze zařídit základní věci jako dojít k lékaři, na úřad nebo na nákup, ale i plnohodnotně strávit volný čas. Už 11 let takto pomáhá Jiří Novák téměř úplně nevidomému Jiřímu Reichlovi, který rád hraje bowling a kuželky. Praha 13:27 6. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pomoc slepci na přechodu | Zdroj: Shutterstock

„Má zraková schopnost neumožňuje, abych viděl na kuželky, sotva vidím pod nohy, takže si udělám rozměr, že udělám jeden úkrok, druhý, a měl bych se dostat na střed. A teď abych udělal tři čtyři kroky...,“ popisuje Jiří Reichel a vzápětí shodí prvním hodem všechny kuželky.

„Dobrovolničení přináší pocit, že jste někomu užitečný," říká s úsměvem Jiří. Asistuje už 11 let

„Strajčík? Tak to je milé,“ usmívá se. „Zkusíme další pokus. Teď potřebuju od asistenta, aby mi řekl, které tam zůstaly,“ popisuje Jiří.

„Jako asi všem dobrovolníkům to přináší pocit, že jste někomu užitečný, nic vás to nestojí a nic za to nechcete, protože to dobrovolnictví je o tom věnovat svůj čas někomu, kdo ho potřebuje. Jsme od té doby přáteli. Ale pořád panu Reichlovi vykám, přeci jenom věkový rozdíl beru s úctou,“ vypráví Jiří Novák.

Společně jezdí na soutěže po celém světě. „Jsme rádi, když se jednou dvakrát do roka dostaneme do zahraničí. Je to otázka peněz,“ přiznává Jiří Reichel. Pro zábavu si chodí zahrát dvakrát do týdne.

Když je čas pomáhat

Aby se zájemce mohl stát dobrovolníkem organizace Okamžik, musí projít výcvikem. Uchazeči se proto s vystřiženými papírovými maskami na očích, možná symbolicky potištěnými Braillovým písmem, v městském terénu učí, jak člověka se zrakovým postižením provádět a jak s ním komunikovat. Je tu Karolína s Gabrielou, které si vedení po ulici na sobě navzájem zkouší.

„Mě dobrovolničení lákalo vždycky,“ vypráví studentka Karolína a dodává, že tomu bude věnovat tolik času, kolik bude moct. „Když je čas pomáhat, tak proč by ne. Myslím, že nějaká radost z toho bude i pro mě,“ říká s úsměvem.

Od povodní 2002

Organizace Okamžik koordinuje kolem 150 dobrovolníků, kteří ročně pomůžou zhruba stejnému počtu klientů, ať už při trávení volného času, nebo při praktických věcech, jako je návštěva lékaře nebo úřadu. Nadační fond Světluška podporuje Okamžik od svého vzniku. První podporu, tenkrát ještě od Nadačního fondu Českého rozhlasu, získal okamžik už v roce 2002.

„V Praze byly povodně a my jsme pro Nadační fond Českého rozhlasu vyškolili sedmdesát dobrovolníků, kteří potom pomáhali nevidomým v destabilizované městské hromadné dopravě. A to položilo základ našemu dobrovolnickému centru,“ vzpomíná Marie Matějů z organizace Okamžik.