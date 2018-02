Světová situace je teď tak hrozná, že jedna kresba denně mi nestačí, přiznává karikaturista Kamensky

Z Československa odešel na začátku osmdesátých let, nejdřív do Mnichova a poté do Hamburku, aby nakonec zakotvil ve Vídni. Jeho kreslené satiře v Československu režim nepřál, zato v emigraci trvalo pouhý rok, než začal prestižní list Die Zeit uveřejňovat jeho kresby. Od té doby jeho kreslené vtipy znají čtenáři novin a magazínů jako jsou Der Spiegel, Washington Post nebo Playboy.

Praha 22:20 1. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít