Svitavy sloučily mateřskou a základní školu. Podobné kroky čekají i další malá zařízení
Svitavy sloučily od září jednu ze svých základních škol s mateřskou. Společnou organizaci tvoří Základní škola náměstí Míru a mateřská, která sídlí v ulici Marie Majerové. S předstihem se tak připravují na novou legislativu, která to v budoucnu bude nařizovat.
Podle starosty Davida Šimka ze Sdružení pro město byl tento krok nezbytný. Vyžádala si ho připravovaná legislativa, ale i personální problém.
„Aktuálně platná legislativa přikazuje všem zřizovatelům, že nejpozději do 1. ledna 2029 se musí školy, které mají méně než 180 žáků, sloučit,“ vysvětluje.
Sloučení čekají i další školská zařízení ve městě. „Dohodli jsme se, že nejdříve k 1. září 2027, dříve rozhodně ne. Přípravný proces je velmi dlouhý a dost náročný, a proto jsme se dohodli, že nebudeme v této věci spěchat,“ pokračuje Šimek.
„Ve Svitavách nám zbyla Mateřská škola Československé armády a Mateřská škola Větrná. Zároveň zde máme dvě školy, a to Základní školu Felberovu a Základní školu T. G. Masaryka. Následující krok v budoucnu bude k těmto velkým školám přičlenit dvě mateřské školy,“ popisuje.
Se slučováním základní a mateřské školy už město zkušenosti má. V roce 2012 spojilo Základní školu Sokolovská a mateřskou na ulici Pražská. „Za tu dobu se nám ukázalo, že to byla správná cesta, a proto i teď slučování nevyvolávalo zde ve městě žádný velký konflikt,“ dodává starosta.
Ředitel nové organizace, která tento měsíc vznikla spojením základní a mateřské školy, Jakub Velecký věří, že sloučení prospěje jak žákům, tak i předškolákům.
„Například zahrada mateřské školky poskytuje zajímavou nabídku pro společné akce tříd a pro školní družiny. V základní škole zase vidíme přitažlivé možnosti pro nejrůznější vyžití předškoláčků," říká ředitel nové organizace, která tento měsíc vznikla spojením základní a mateřské školy, Jakub Velecký.
Do základních a mateřských škol chodí teď ve městě přes 2000 dětí.