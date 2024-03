‚Opravte, minulý týden.‘ Primátoru Svobodovi někdo při rozhovoru o jeho nákaze černým kašlem radil

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz, proč šel ve středu do Sněmovny, i když měl černý kašel. „Už jsem měl dobraná antibiotika,“ hájí svou účast na výboru, kam přišel bez respirátoru. Ve středu přitom mluvil jinak. Proč ale respirátor na jedné akci tento týden měl a na jiné ne, už vysvětlit nedokázal. „Na tohle ne úplně umím odpovídat,“ došla mu slova. Jeho odpověď navíc chtěl při interview někdo korigovat. Rozhovor Praha 13:00 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátor Bohuslav Svoboda (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane primátore, léčíte se s černým kašlem?

Ne. Jsem vyléčený. Dobral jsem antibiotika v plné dávce, a tím pádem jsem negativní a nejsem infekční.

Jak se nyní cítíte?

Unavený, což je po prodělané infekční chorobě logické.

„Jsem těsně po odléčení pertuse. Přišel jsem, protože už mám šest dní antibiotika, čili nejsem infekční, jak mě učili ve škole, doufám, že dobře. Ale dobře mi není.“ Bohuslav Svoboda (zdravotnický výbor, středa 13. března)

Ještě kašlete?

Ne, prakticky ne.

Včera jste podle médií zmínil, že jste dostal nová účinná antibiotika.

Ne, bral jsem dvoje antibiotika. Bral jsem je za sebou, abych měl jistotu, že zabrala. Ale už jsem je dobral. A jak praví teorie, po pěti dnech antibiotik je infekce zlikvidovaná.

Včera jste říkal, že antibiotika máte už šest dní. Takže jste je začal brát někdy minulý týden?

Ano, minulý týden, kdy jsem byl ještě mimo Prahu.

Primátorův program? Server iROZHLAS.cz se snažil zjistit, jaký měl Svoboda od 4. do 14. března program. Poradce primátora Petr Pešek uvedl: „V dotazovaném období měl pár dní volno a teď se doléčuje ze zdravotních problémů. Nicméně i tak zvládl nejnutnější povinnosti, např. z hlediska své gesce bezpečnosti.“ Na prosbu o konkrétnější program již nereagoval. Pátek 8. 3. – Video zveřejněné v pátek informuje o účasti Svobody na akci k pouti tří italských obcí. Bez respirátoru.

– Video zveřejněné v pátek informuje o účasti Svobody na akci k pouti tří italských obcí. Bez respirátoru. Pondělí 11. 3. – Zahájení oprav Barrandovského mostu. Bez respirátoru.

– Zahájení oprav Barrandovského mostu. Bez respirátoru. Pondělí 11. 3. – Rada hl. m. Prahy. Bez respirátoru

– Rada hl. m. Prahy. Bez respirátoru Úterý 12. 3. – Podpis smlouvy s ICORN. S respirátorem.

– Podpis smlouvy s ICORN. S respirátorem. Středa 13. 3. – Zdravotnický výbor ve Sněmovně. Bez respirátoru.

Ještě ke zdravotnickému výboru ve Sněmovně, kde jste včera byl. Bylo vhodné tam tedy jít, když jste dobíral antibiotika?

Už jsem je měl kompletně dobrané. Čili jsem byl vyléčen. Dobral jsem je v neděli. Takže z tohoto pohledu jsem byl vyléčený.

Takže bylo vhodné jít na zasedání, které trvalo přes tři hodiny?

Nebyla to věc, která by ohrožovala ostatní, že je nakazím, protože nejsem infekční.

Někteří kolegové vám ale včera na zdravotnickém výboru vyčítali, že jste neměl respirátor. Byla tedy kritika oprávněná?

Myslím, že to byla oprávněná výtka. Protože respirátor znamená pro lidi takový klid. A těžko vysvětlovat medicínské věci, co je a co není smysluplné.

Čili tuto výtku beru. Kdybych si ho vzal, možná by to způsobilo menší rozruch, než to způsobilo.

Takže byste se nyní rozhodoval jinak?

Ano, vzal bych si ho. Jediný problém je, že když ho máte a funíte do něj sám, tak je to složité.

Chvíli s respirátorem, chvíli bez

Minulý a tento týden jste jako primátor absolvoval několik akcí. Viděla jsem video zveřejněné minulý pátek z pouti tří italských obcí sledující cestu patrona svatého Benedikta. Tam jste respirátor neměl, ale antibiotika už jste bral.

Už jsem měl dobraná první antibiotika. A bral jsem už druhá, pro jistotu.

Ani na této akci jste tedy respirátor nepotřeboval? Byla tam podle videa řada lidí.

Ne, už jsem nebyl infekční.

Můžu se zeptat, kdy jste zjistil, že jste nemocný? Kdy jste začal brát antibiotika?

Zjistil jsem to asi 14 dní dozadu.

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda v neděli 3. března na derby Sparty se Slavií | Foto: Michal Sváček/ MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

Zjistil jste to 14 dní dozadu. A po celou dobu jste bral antibiotika?

Bral jsem je, jak jsem vám říkal, osm nebo deset dní. Pořád platí, co jsem říkal. V okamžiku, kdy si na pertuse (černý kašel, pozn. red.) nasadíte antibiotika, tak do pěti dnů je bordetella (bakterie, která onemocnění způsobuje, pozn. red.) zlikvidovaná.

Jenom mi přišlo zvláštní, že třeba minulý týden v pátek jste u pouti tří italských obcí respirátor neměl. Ale tento týden v úterý při podpisu smlouvy mezi Prahou a mezinárodní sítí měst ICORN jste ho měl. A včera opět ne. Mohl byste vysvětlit, podle čeho jste se řídil?

Pět vteřin je na druhé straně telefonu ticho.

Poté zazní cizí hlas: „Opravte, minulý týden.“

Já na tohle ne úplně umím odpovídat. Vždycky to závisí na tom, s kým jste pohromadě, co musíte vysvětlovat.

Výkonný ředitel ICORN Helge Lunde a pražský primátor Bohuslav Svoboda podepsali v úterý 12. března smlouvu mezi Prahou a mezinárodní sítí měst ICORN | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Budete příště na některých akcích obezřetnější? Přehodnotil byste svůj postup?

Ne. Všechno odpovídá, to je v pořádku. Přehodnotil bych jedinou věc, že bych si na zasedání zdravotního výboru vzal respirátor, protože by to ostatní uklidnilo, protože se to považuje za něco, co je účinné.

A na všech ostatních akcích to proběhlo v pořádku? Tam byste nic neměnil?

Ano.

Po sedmi minutách zazvonil v redakci telefon. Na druhé straně se ozval hlas primátora Svobody.

Jenom jsem se díval, abych vás informoval správně. Zjistil jsem to večer 5. března. A od toho dne jsem bral antibiotika, takže jsem je měl dobraná.