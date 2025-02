‚To je moje věc.‘ Primátor Svoboda objednal analýzy za statisíce, autor v oboru nemá zkušenosti

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) nechal v minulém roce pro pražský magistrát vypracovat čtyři analýzy z oblasti energetiky. Jejich autor nemá v oboru zkušenosti ani vzdělání, přesto za ně město zaplatilo statisíce korun. Analýzy primátor odmítá zveřejnit a nevysvětlil ani to, proč je zadal právě tomuto člověku. „Do toho vám nic není,“ uvedl pro Deník N, který informaci přinesl. Praha 16:09 3. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Objednané strategické analýzy pořídilo město za 720 tisíc Kč včetně DPH a týkají se elektroenergetiky, teplárenství, plynárenství a úpravy energetické politiky města. Všechny tyto oblasti má v gesci právě primátor.

Autorem analýz je Petr Hrabal, který vystudoval mezinárodní obchod na VŠE, ale v oboru nikdy nepracoval. „To je moje věc, proč to dělám. Do toho vám nic není,“ řekl Deníku N Svoboda. „A když vás to zajímá, byl krizový manažer v Lesích ČR. A tam dělal problematiku energetiky celé firmy a měl na to doporučení,“ dodal.

Krizovým manažerem sice Hrabal podle Deníku N byl, ale u jiných zaměstnavatelů. U Lesů ČR byl zaměstnaný přes dva roky jako vedoucí odboru prodeje. Sám také připustil, že sice v oboru nikdy nepracoval, ale jako manažer byla znalost energetiky nutností.

„Co se týče energetiky, její zevrubná znalost a pochopení patří v dnešní situaci dle mého názoru mezi základní kompetence managementu, a já se o ni dlouhodobě zajímám,“ reagoval Hrabal.

Ve smlouvě není přesně definován obsah analýz. Zadání je obecné a stručné, jejich rozsah také není nikde stanoven. V jedné z nich je uvedeno, že „předmětem plnění je návrh úpravy angažmá HMP pro oblast elektroenergetiky, spočívající v následujícím rozsahu: Navrhované cíle, realita, návrhy řešení, doporučení dalšího postupu“.

Svoboda ani nechtěl upřesnit, čím přesně se zabývají. „Obsah není důležitý. Prostě odpověděl na všechny otázky, co jsem mu položil,“ řekl primátor. Následně dodal, že „jde o to, jaká je spotřeba plynu, elektřiny a jak se to dá zlepšit“. Takové informace ale lze zjistit i od městských firem.

Čas na vypracování měl Hrabal většinou dva týdny, pouze v jednom případě ji měl odevzdat do jednoho měsíce.

Nejasné zadání smluv

Podle smlouvy mají být všechny analýzy doručeny právě k Svobodovým rukám, ale zatím se prý s žádnou z nich neseznámil. Chtěl by tak učinit příští týden, i když první analýzu mu autor předal minulý rok v dubnu a poslední loňské září.

Dokumenty Svoboda zveřejnit nehodlá, protože se podle něj jedná o zásadní strategické materiály. „Je to věc koncepční, která není na to, abych probíral, co mám, nebo nemám v plánu, jak uvažuju. To je poškození obchodního tajemství vyzrazovat takové informace,“ vysvětlil pražský primátor.

„Zveřejnění takových analýz by mohlo ohrozit efektivitu rozhodovacích procesů města i jeho vyjednávací pozici,“ doplnil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Neplatím to já, neřeším takovou věc. Na to jsou příslušní odborníci,“ vyjádřil se Svoboda k ceně analýz, které podle svých slov neřešil.

I když si analýzy nechal vypracovat primátor, smlouvu za magistrát podepsal jeho ředitel Martin Kubelka, který je ale nyní takzvaně na překážkách kvůli kauze rozdávání vysokých odměň svým podřízeným a parkovacích povolení zdarma a do budovy magistrátu nedochází.

Analýzy zatím nezná ani předseda výboru pro energetiku Jan Chabr (TOP 09), podle kterého je výbor ještě neprojednával. „Nicméně lze předpokládat, že mohou sloužit jako podklad pro přípravu některého z tisků pro Radu hlavního města anebo komplexnějšího strategického materiálu,“ uvedl.