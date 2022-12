Společně s ANO jsme bojovali proti zlořádům na magistrátu. Není to opoziční smlouva, tvrdí Svoboda

Praha stále nemá nového primátora. Koalice Spolu se nedohodla s Piráty o koalici na vládním půdorysu a nyní bude jednat o podpoře pro menšinovou radu města se všemi stranami kromě SPD. Vstřícnost k dočasné podpoře zatím projevilo jen hnutí ANO. „Znají situaci, byli s námi v opozici a společně jsme bojovali proti všem těm zlořádům, které vyústily v největší korupční aféru,“ říká kandidát na primátora Bohuslav Svoboda (ODS). Interview Plus Praha 20:31 8. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohuslav Svoboda | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já si notuji s každým, kdo dává zájmy Pražanů před zájmy svoje. A to je v tuto chvíli jedině ANO, které chápe, že je třeba, aby Praha měla vedení. Že není možné v takové situaci dělat nevratné kroky, které město zadluží na dlouhou dobu, je třeba udělat pozitivní krok,“ zdůrazňuje.

Hostem Interview Plus Lukáše Matošky je Bohuslav Svoboda (ODS), kandidát na primátora Prahy.

O tom, že požádá ANO o podporu menšinové vlády, už Svoboda ve středu informoval i premiéra Petra Fialu (ODS). „Musím říct, že tím není potěšen, ale na druhou stranu stejně jako my dobře ví, že takové koalice vznikly na mnoha dalších místech a chápe to jako nutnou věc po neúspěchu tříměsíčních jednání,“ uvádí.

Zároveň odmítá, že by šlo o obdobu někdejší opoziční smlouvy – nejedná se prý o dohodu o trvalé spolupráci, ale pouze o zvolení vítěze voleb do vedení města a získání času pro další jednání.

„O tom, jaká bude koalice, se bude ve zbytku toho prostoru daného hnutím ANO moci dále jednat. Jaký bude výsledek, to nejsem schopen predikovat. Ale prioritou pro nás je složit koalici na půdorysu té vládní,“ dodává s tím, že v případě krachu jednání nelze vyloučit ani pokračování menšinové vlády s podporou ANO.

Kde se nejvíc fotí?

Koalice SPOLU podle Svobody při jednáních splnila všechna přání Pirátů, včetně požadavku na radního pro dopravu: „Chtěli ji ne proto, že je doprava důležitá, ale proto, a to je zajímavá věta, že se u dopravy nejvíce fotí a filmuje a že oni potřebují propagovat své myšlenky. Takto to řekl stávající primátor.“

„Dali jsme jim školství, veřejný prostor, všechno, o co si řekli. Dali jsme jim čtyři radní, to je o jednoho více, než měli teď. Jediné, co nedostali, je většina v radě. Pro tu argumentují zvláštním způsobem, že dohromady s hnutím STAN mají asi o půl procenta více než my,“ uvádí s tím, že zásadní je prý počet získaných mandátů, kterému odpovídá rozdělení míst v radě.

Svoboda hájí vznik postu radního pro investice, jde prý o reakci na korupční skandál v pražském dopravním podniku a nečinnost magistrátní skupiny pro boj proti korupci.

„Radní pro dopravu a výstavbu vymýšlejí a navrhují, co se bude stavět. Radní pro investice je ten, kdo se bude moci podívat do rozpočtu a říct, že ten projekt je z ekonomického hlediska v pořádku. Abych to řekl jednoduše: ‚Tam se nekrade‘. Nic jiného ten radní není. Jestli ho Piráti nechtějí, ptám se, proč ho nechtějí? Po svých zkušenostech z magistrátu a tom maléru, co měli,“ ptá se poslanec.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.