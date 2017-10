Svoboda slova je v demokracii důležitá. Totalitní komunismus už asi nenastane, říká právník Sokol

„Jsem zaručeně antikomunistou. Je potřeba říct, že v době, kdy byli komunisté u moci a vzhledem ke komunistům jako takovým, jest podle mne třeba být antikomunistou. Obecně to platí proti jakékoli totalitě. Snažím se chovat a jednat tak, aby tato společnost byla svobodná,“ říká právník Tomáš Sokol, host Osobnosti Plus. Praha 12:15 8. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tatínek mě zformoval heslem „za všechno si můžu sám“ a tím se řídím, říká Tomáš Sokol. | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Zásadně prosazuji svobodu slova, až řekněme na hranici, kdy někdo jiný si myslí, že to je moc. Je důležité, aby si ve svobodné společnosti kdokoli mohl říct svůj názor. Je to můj přínos v boji proti jakékoli budoucí totalitě. Komunisté už to asi nebudou. Ti gulášovci, kteří sedí v parlamentu, ti už pravděpodobně nic neprovedou, ...žijeme v rámci Evropské unie,“ říká moderátorce Barboře Tachecí.

Kam se ubírá soudnictví

Kdo je Tomáš Sokol? Právník Tomáš Sokol se narodil 6. října 1951 v Praze. Advokacii vykonává nejen v oblasti práva trestního, ale také občanského, obchodního a v dalších odvětvích a specializacích. V roce 1978 absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze, poté pracoval v advokacii. Po sametové revoluci byl v letech 1990–1992 nejdříve městským prokurátorem v Praze, poté českým ministrem vnitra. V roce 1992 spoluzaložil advokátní kancelář, dnes pojmenovanou Brož & Sokol & Novák, ve které i v současnosti působí jako partner. Je několikanásobným vítězem soutěže Právník roku spolupořádané Českou advokátní komorou, a to v kategorii Právník roku volený laickou veřejností (2006 – 2009).

Podle advokáta se stav vymahatelnosti práva zhoršil ve věci menších pohledávek, obecně ale vidí situaci pozitivně. „Myslím si, že se celkově zvětšuje rychlost, s jakou soudy soudí, zlepšuje se vybavení soudů. Řekl bych, že trend jde dobrou cestou, mám pocit, že se to lepší,“ uvádí Sokol a dodává: „Od justice čekám prakticky cokoliv, protože jsou to lidi a ti se chovají podle svého gusta. Tedy se nad rozhodnutími nerozčiluji. To, co mě teď maximálně zarazilo, je případ člověka, který byl postižen, za to, že zveřejnil fotografii zloděje svého kola, a ani Ústavní soud nedospěl k závěru, že konal dobře.“

V texaskách bych před soud nešel

„Že bych se od rána do večera zkoušel zrcadlit všude tam, kde je to možné – počínaje ráno v zrcadle v koupelně přes různé výkladní skříně, tak to tedy ne. Klient si dnes na druhou stranu pořizuje advokáta i s tím, že nějak vypadá. Tedy jít k soudu v texaskách nebo v něčem, co bych nepovažoval za dostatečně – nechci říct luxusní, ale - kvalitní oblečení, to bych si netroufl,“ odpovídá Barboře Tachecí na otázku, zda se jako úspěšný právník zajímá o svůj zevnějšek.