Svou složku jsem dostal před vyloučením z hnutí, říká Vondrák. Špičky ANO tyto praktiky stále nepřipouštějí

Expremiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu po svých spolupracovnících požadoval citlivé informace o ministrovi zahraničí Janu Lipavském (Piráti). Sám Babiš autenticitu zveřejněné korespondence potvrdil, dodal ale, že rozhodně nesháněl žádné „kompro“.

Nejde však o první takový případ. Média už dříve informovala o shánění informací třeba na ministra Víta Rakušana (STAN) či bývalého hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka (Nez.).

„Ke své složce jsem se dostal díky Josefu Bělicovi (ANO). V zásadě říkal, že přišel požadavek na mé vyloučení a toto je ten podklad," přibližuje nově pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Vondrák. Ivo Vondrák | Zdroj: Profimedia

O tom, že na něj mělo hnutí ANO vytvořenou složku, informoval bývalý hejtman za hnutí ANO a aktuálně nezařazený poslanec Ivo Vondrák krátce po svém vyloučení na podzim v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Tehdy totiž čelil kritice, že poté, co dlouhé roky spolupracoval s Andrejem Babišem (ANO), se chystal změnit dres a připravoval krajskou kandidaturu v barvách hnutí STAN. A vytvořená složka měla dokazovat, že nikdy blízkým spolupracovníkem Babiše nebyl.

„Nevím, co o mně přesně zjišťovali. Ale když jsem potom dostal seznam, byly tam všechny položky, jak jsem se v čem provinil a co jsem udělal. Už to beru jako standard nějakého politického boje,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

„Asi i Andrej Babiš ví, že to není něco, čím by se měl chlubit. Ale mě překvapilo, že když jsem dostal tu složku, tak tam byla spousta těchto údajů. Ne rodinných, ale třeba historických komentářů, výroků. Dostal jsem ji až v okamžiku, kdy se jednalo o mém vyloučení. Ale tyto informace už měli dříve,“ podotýká.

Bývalý hejtman nejprve nechtěl uvést, jak se ke své „složce“ dostal, nakonec ale prozradil, že mu ji předal přímo současný moravskoslezský šéf hnutí ANO Josef Bělica, který se podle Vondráka „postaral“ o jeho konec ve vedení kraje. „V zásadě říkal, že přišel požadavek na mé vyloučení a toto je ten podklad,“ dodal Vondrák.

Redakce se snažila Bělicu kontaktovat. Na telefonáty ani zaslané textové zprávy ale nereagoval.

Celé je to absolutní nesmysl. Všichni tu mluví o válce a posílání našich vojáků na Ukrajinu. Proto jsem chtěl, aby mi kolegové zjistili, jestli pan Lipavský má také děti a umí si vůbec představit, jaký strach zažívají rodiče při představě, že by jejich děti musely do války. A na… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 11, 2024

Informace na ‚syčáky‘

Podle Vondráka se podobné záležitosti nikdy neprobíraly na oficiální úrovni, mělo docházet spíše k interním zmínkám o tom, že na někoho je třeba sehnat informace. To ostatně potvrdil redakci i další bývalý člen předsednictva hnutí ANO Tomáš Macura, někdejší primátor Ostravy.

„Tři roky jsem byl členem předsednictva a tam občas něco zaznělo. Vím, že i pokud jde o mou osobu, tak se shromažďovaly všechny mediální výstupy, které byly minimálně z větší části kritické. Je mu to prostě geneticky dáno,“ konstatuje Macura s odkazem na svého někdejšího lídra.

A jak to mělo probíhat? „Když se s někým vyskytl nějaký problém, nebo aspoň domněle panu Babišovi škodil, tak zaznívaly výzvy, že je třeba nějaké informace vůči takovému člověku mít nebo získat. Nebylo to nic výjimečného. Byl tím známý z podnikatelské praxe, že si tyto informace shromažďoval,“ dodává exprimátor s tím, že by překvapený „explicitností“ a neopatrností posledního zadání.

„Na jednání předsednictva zaznělo: ‚Na tohohle syčáka je potřeba mít nějakou informaci nebo já o něm něco vím.‘ Předpokládám, že na získávání těchto informací měl nějaký aparát. To, že by nás úkoloval, nikdy nebylo,“ doplňuje.

Naopak bývalý ministr financí a dlouholetý straník Ivan Pilný nic podobného během rozhovorů s předsedou Babišem nezaregistroval. „Nikdy jsme se spolu nebavili o takových věcech. Nikdy jsem neměl stranickou funkci, takže co se tam dělo, raději nevím. Přede mnou žádnou složkou nemával a předpokládám, že ji ani neměl,“ vzpomíná.

‚Přestaňte si vymýšlet‘

Server iROZHLAS.cz oslovil s žádostí o vyjádření také přímo předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Ten reagoval jen krátkou zprávou: „Přestaňte si vymýšlet nesmysly. Nic takového se nikdy nedělo,“ odmítl spekulace o tom, že by inicioval shánění informací na politické konkurenty.

Podobně reagoval ve zprávě i předseda stínové vlády Karel Havlíček (ANO). „Není to tak, žádné složky na nikoho nevedeme. Není žádný důvod. Jdou od debaklu k debaklu (myšleno vládní koalice – pozn. red.) a nám bohatě stačí držet se jen jejich výsledků,“ reagoval neurčitě.

Podobně redakce oslovila také předsedkyni poslaneckého klubu hnutí ANO Alenu Schillerovou. Ta ale telefonáty odmítala a na zaslané zprávy nereagovala.

Složky, zatahovaní děti a rodin do politického boje, pomluvy, osobní útoky… Odporné metody připomínající minulou dobu. Proti tomu bude demokratická společnost stát v každých dalších volbách. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 11, 2024

O tom, že si Andrej Babiš vyžádal detailní informace o ministru Janu Lipavském, informoval v pondělí odpoledne server Novinky.cz. Babiš podle webu v neděli rozeslal svým spolupracovníkům jasné zadání: „Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm**a. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Dauhá, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba,“ napsal.

Ve zveřejněné e-mailové konverzaci – jejíž autenticitu Babiš sám potvrdil – se pak řeší i odkazy na mediální zmínky o Lipavského rodině. E-mail unikl kvůli nepozornosti – Babiš ho totiž místo svému poradci Janu Rovenskému poslal stejnojmennému ekologickému aktivistovi. Detaily jsme psali třeba zde. Předseda hnutí ANO se následně na síti X za užití vulgárního výrazu na sociální síti X Lipavskému omluvil.

Starého psa novým kouskům nenaučíš. Andrej Babiš sice často mění názory, ale ne metody. pic.twitter.com/9rSNeY5eac — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 11, 2024

Už dříve média informovala třeba i o případu, kdy podobně Andrej Babiš požadoval po svých spolupracovnících, aby sbírali kompromitující materiály na lídra Starostů a nezávislých (STAN) a současného ministra vnitra Víta Rakušana. „Zadání znělo, najděte něco na Rakušana. Šéf ho skutečně nesnáší,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden ze spolupracovníků premiéra pro server Neovlivní.cz.

I Rakušan se na sociálních sítích k nejnovějšímu případu krátce vyjádřil. „Starého psa novým kouskům nenaučíš. Andrej Babiš sice často mění názory, ale ne metody,“ napsal na síti X.