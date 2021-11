Svrčinová neuspěla, antigenní testy budou jako potvrzení o bezinfekčnosti platit i nadále

K prokázání bezinfekčnosti se budou vedle PCR testů na nemoc covid-19 dál používat podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové i antigenní testy, protože evropské společenství je uznává. Nicméně v budoucnu by se pouze PCR metodou mohlo testovat například ve třídách, pokud by o tom rozhodla příslušná hygienická stanice. Praha 16:08 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testy používají např. i školy při testování žáků před výukou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tyto informace hygienička sdělila České televizi (ČT), podle které tak centrální řídící tým na svém úterním jednání zamítl návrh Svrčinové, aby se k prokazování bezinfekčnosti používaly jen přesnější PCR testy na koronavirus.

„Přestat uznávat antigenní testy úplně nemůžeme, protože se uznávají jako relevantní na území evropského společenství a jsou uznávány evropských společenstvím. Tak se v tom přeshraničním styku budou uznávat, samozřejmě. Diskutujeme také o možnosti uznávat v určité situaci jen ty přesnější PCR testy,“ uvedla hlavní hygienička a zmínila školy, kde by se mohly v budoucnosti při došetřování ohnisek nákazy preferovat PCR testy. Na základě epidemiologického šetření tam budou pouze tyto testy podle Svrčinové „ordinovat“ krajské hygienické stanice.

Testy ve školách pokračují

„Nyní to bude ve školách fungovat tak jako teď, a pokud bude krajská hygienická stanice potřebovat otestovat dvě tři třídy, tak zavede žádanky do systému a děti půjdou na PCR testy,“ doplnila hygienička.

Podle informací ČTK z úterního jednání centrálního řídícího týmu také vyplynulo, že po 15. listopadu by mohlo skončit lokální testování ve školách v okresech, kde je nad 300 nových případů nákazy covidem-19 na 100 000 obyvatel týdně. Po tomto datu už by se testovalo jen tam, kde to nařídí krajští hygienici, a používaly by se pouze PCR testy.

Ve školách se děti na covid-19 testovaly toto pondělí v osmi okresech. Příští pondělí se testování zopakuje a rozšíří o dalších 23 okresů, 15. listopadu by pak mělo být poslední kolo lokálního testování. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se testovat bude např. v okresech Jihlava, Brno-město i východ a ve většině okresů východních Čech a Moravy.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano Jde o tyto lokality:

hlavní město Praha a dále pak: Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín. 1 50