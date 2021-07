Hlavní hygienička: Chtěli bychom zabránit plošnému zavírání škol. Vždy půjde o opatření v ohnisku

Úterkem se hlavní hygieničkou stává Pavla Svrčinová, která byla od poloviny března výkonem této funkce pověřená. Návrh na její jmenování včera schválila vláda. Zároveň bude náměstkyní ministra zdravotnictví. Jak řekla v rozhovoru pro Radiožurnál, do budoucna nechce plošně zavírat školy kvůli koronavirové pandemii. Opatření by podle ní měla být lokální. Praha 16:45 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úterkem se hlavní hygieničkou stává Pavla Svrčinová, která byla od poloviny března výkonem této funkce pověřená | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

ČTK píše, že do výběrového řízení přišla jen jedna přihláška. Máte pro to nějaké vysvětlení, že se uchazeči do této funkce nehrnou?

Myslím si, že ta funkce v současné době není pro kolegy příliš atraktivní. A druhý faktor, který omezuje a limituje možnosti přihlášení, je požadavek na vzdělání, kdy to musí být lékař, který má atestaci v oboru hygiena a epidemiologie. Takže takových lékařů v České republice už příliš mnoho není.

Současně zůstáváte ředitelkou moravskoslezské krajské hygienické stanice?

Ne, určitě nemůžu vykonávat obě dvě funkce najednou, takže na pozici ředitele Krajské hygienické stanice v Ostravě bude vypsáno výběrové řízení.

A než najdete někoho vhodného, tak do té doby budete ještě tu funkci vykonávat?

Ne, nebudu. Tam už i podobu mého působení na ministerstvu – od března – byla pověřena řízením kolegyně.

V pondělí v Česku přibylo 206 potvrzených případů koronaviru, zhruba o desítku méně než předchozí pondělí. Počty nově nakažených klesají v mezitýdenním srovnání devět dní v řadě. Počet hospitalizovaných ale stoupl na 49, více pacientů s covidem bylo v nemocnicích naposledy na konci června. Jak hodnotíte trendy vývoje nákazy? Jsou důvodem k optimismu?

Vývoj nákazy byl očekávaný. U všech takovýchto nákaz po poklesu většinou dochází k mírnému vzestupu k období stagnace a potom hodnoty kolísají kolem nějaké hodnoty, kolem které se budou pohybovat několik týdnů. Takže už jsme zažili poměrně prudký pokles, potom trochu vzestup a teď hodnoty budou kolísat kolem hodnoty v průměru 190 až 200 případů denně.

Opatření kvůli očkování

Naočkováno je něco přes 62 procenta dospělé populace a téměř 52 procent populace pak i druhou dávkou. Můžeme se s tím spokojit?

Určitě se s tím nespokojujeme. Proto byly udělány opatření typu mobilních očkovacích týmů, které zajíždějí do vyloučených lokalit jak geograficky, tak sociálně, odkud měli občané poměrně daleko do očkovacích center. Potom vznikají očkovací centra bez registrace, protože jsme zjistili, že spoustě lidí v populaci vadí systém objednávání a je to vidět i na číslech, kdy denně se několik tisíc občanů dostaví do těchto očkovacích center a nechají se naočkovat.

Naším cílem je proočkovat co největší procento populace tak, abychom opravdu byli chráněni i před případnými mutacemi, které by v podzimním období mohly ještě zdvihnout nemocnost.

Imunolog Václav Hořejší Radiožurnálu řekl, že by byl pro zavedení povinného očkování. Jaký je váš názor?

Celkem bych pro povinné očkování byla pouze u některých skupin obyvatel. Ale vzhledem k tomu, že látka je zatím Evropskou lékovou agenturou schválena pouze podmínečně, tak není možno přistoupit k tomu, že by se legislativou určilo, že očkování bude povinné. Ale i tak si myslím, že možná je lepší jít cestou vysvětlování významu očkování, zajíždění přímo k občanům tak, aby míra proočkovanosti šla nahoru a dosáhli jsme alespoň 70 až 75 procent proočkovanosti, ještě než začne podzimní vlna onemocnění.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dopoledne řekl, že nejpozději před začátkem školního roku by mělo být jasné, jestli se v Česku budou podávat třetí dávky vakcíny proti covidu lidem z nejohroženějších skupin. Podle jakých kritérií se to bude posuzovat?

Kritéria jsou jednoznačná. Jsou to výsledky vědeckých studií, které nám prokáží vhodnost třetí dávky pro některé skupiny obyvatel. Sleduje celý svět výsledky vědeckých studií, zrovna tento týden americké Centrum pro infekční onemocnění mělo sezení, na kterém vyhodnotilo, že stále ještě není dostatek vědeckých poznatků pro podání třetí dávky. Stejně tak sledujeme informace i my a spolupracujeme s Evropským centrem pro infekční onemocnění, sledujeme, jak je to vyhodnocováno na evropském kontinentu.

Šetření nákazy v letadle

Na co se mají připravit žáci a studenti se začátkem nového školního roku? Jaká budou platit opatření po prázdninách?

Po prázdninách budeme pokračovat tam, kde jsme skončili v červnu. Nepředpokládáme, že by v srpnu došlo k nějaké eskalaci výskytu onemocnění na našem území, takže děti se musí připravit na to, že budou používat respirátory ve společných prostorách škol – na chodbách, v šatnách, v pomocných provozech -, ale při výuce nepředpokládáme, že by je používali s výjimkou žáků, kteří neprojdou testováním.

Samozřejmě testovat se nebudou děti, které budou plně očkované, a nebudou se testovat děti, které bohužel prodělaly onemocnění.

Můžete vyloučit, že školy zase plošně přejdou na online výuku?

Tomuto bychom chtěli zabránit. Víte sám, že pořád ještě používáme respirátory ve vnitřních prostorách staveb, což je jedno ze základních opatření proti šíření této vzdušné nákazy. Potom stále doporučujeme dezinfekci rukou, dodržovat rozestupy a naším cílem je neuzavírat plošně školy, nezavádět plošně distanční výuku. Nelze vyloučit, že některé školy nebudou uzavřeny nebo části těchto škol. Ale vždycky půjde o opatření v ohnisku nákazy, kdy se nám ve škole ve větší míře vyskytne onemocnění covid-19.

Postoupilo nějak vyšetřování nákazy českých olympioniků leteckým speciálem do Tokia?

Stále šetříme, spolupracujeme na tom i s kolegy, kteří toto řešili i ze strany Armády ČR, tedy s hlavní hygieničkou Armády ČR. Šetření provádí Hygienická stanice hlavního města Prahy, která se zavázala, že zítra poskytne první informace a první výsledky šetření.