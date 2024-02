Svůj účel V4 dávno vyčerpala, míní Kolář. Je zárukou evropské budoucnosti, nesouhlasí Kobza

Visegrádská čtyřka, nebo dvě dvojky? Premiéři se na summitu shodli, že V4 má i přes řadu neshod význam. „Pro nás je V4 zárukou evropské budoucnosti. Očekáváme, že bude hrát stále důležitější roli v evropské politice a bude mít právo na svůj názor,“ říká poslanec Jiří Kobza (SPD) v Pro a proti. „Účel, kvůli kterému vznikla, už dávno vyčerpala. Nemá smysl, aby dál pokračovala spíš jako pracovní skupina,“ nesouhlasí poslanec Ondřej Kolář (TOP 09). Pro a proti Praha 21:36 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajky členů V4 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Koláře summit Visegrádské skupiny v Praze potvrdil to, že jde spíš o uskupení 2+2.

„Na mě to působilo, jako byste si pozvali na návštěvu souseda, který přijde na oběd, nahlas krká a prdí, a když odchází, tak se vám vykaká před dveře a celému tomu se směje. Nerozumím tomu, proč máme potřebu dávat prostor takovýmto projevům,“ krčí rameny poslanec za TOP 09.

Česká diplomacie měla podle něj dostatek prostoru na to, reagovat adekvátním způsobem a schůzku třeba na poslední chvíli zrušit. „Dát najevo, že takové projevy, které teď vypouští premiéři Maďarska a Slovenska, nejsou něco, s čím bychom souhlasili,“ připomíná odlišné pohledy obou politiků na ruskou agresi vůči Ukrajině.

Bude nás víc?

Kobza rozpory v rámci Visegrádské skupiny tak ostře nevidí. Podle něj je názorová různost v souvislosti s vývojem společnosti v Evropě naprosto přirozená.

„Máme mnohem více společného například s baltskými státy. Je potřeba hledat partnery v zemích západního Balkánu i na západ od našich hranic.“ Ondřej Kolář (TOP 09)

„A vzhledem k chystané schůzce Viktora Orbána s Donaldem Trumpem si nejsem úplně jist, že je správný přístup odmítat tento dialog. Ve světové politice bude mít Visegrádská čtyřka i s premiéry Ficem a Orbánem svůj vliv. A nezapomínejme, že se bude rozrůstat, jak budou probíhat volby. Podobně jako se to děje třeba s uskupením BRICS,“ míní.

Kolář si neumí představit, čím by V4 oslovila ostatní státy tak významně, aby cítily potřebu se k tomuto uskupení přidat.

„Možná kdyby se změnila politická situace v Česku a v Polsku natolik, že bychom si začali rozumět v šíření ruské propagandy například se slovenským a maďarským premiérem a nějaké ostatní státy by cítily nutkavou potřebu se k nám v tomto přidat. Ale kdo by to byl? Srbsko, Bosna, někdo další z Balkánu, kdo naskakuje na ruskou propagandu?“ spekuluje.

Slavkovský formát či Trojmoří

Česká republika by se navíc podle Koláře neměla upínat jenom na jednu formu mezinárodní spolupráce. Připomíná, že existuje několik dalších formátů jako například Slavkovský nebo Trojmoří.

„Co je tak zásadního, co teď potřebujeme prosazovat dohromady s Maďary, Slováky a Poláky? Máme mnohem více společného například s baltskými státy. Je potřeba hledat partnery i v zemích západního Balkánu i na západ od našich hranic,“ zdůrazňuje poslanec TOP 09.

„V jednotě je síla. A čím víc nás bude k vyjednávání s EU, tím větší šanci budeme mít, že na naše názory bude brán zřetel.“ Jiří Kobza (SPD)

„Ad hoc spojenectví v rámci EU jsou někdy mnohem lepší než sentimentální upínání se k něčemu, co už svůj účel splnilo,“ dodává.

Kobza s tím ale nesouhlasí. Společných témat má podle něj V4 celou řadu a měla by podle něj sloužit jako určitý protipól názorům, které zní ze západní Evropy.

„Například co se týká zemědělství, kde má střední Evropa úplně jiné podmínky než západní Evropa. Nebo co se týče migrace, Green Dealu... těch témat je celá řada a samozřejmě v jednotě je síla. A čím víc nás bude k vyjednávání s EU, tím větší šanci budeme mít, že na naše názory bude brán zřetel,“ míní poslanec SPD.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu. Moderuje Jan Bumba.