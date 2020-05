Policie prověřuje setkání příznivců Nočních vlků kvůli nedodržení opatření spojených s koronavirem

Podle vládních nařízení by se neměli lidé scházet ve větších než desetičlenných skupinkách. Navíc musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. To se ale zřejmě nestalo a reagoval na to mimo jiné lidovecký poslanec Jan Bartošek. Policie na jeho tweet odpověděla, že se přímo pietního aktu nezúčastnila, ale na základě fotografií už situaci prověřuje.

Policisté na Olšanských hřbitovech dohlíželi pouze na příjezd a odjezd účastníků. Přímo pietnímu aktu jsme přítomni nebyli a nikdo nám dosud možné podezření na nedodržování nařízení vlády neoznámil. Na základě fotografií zveřejněných v médích situaci již prověřujeme.

Kvůli omezením spojeným s epidemií koronaviru se letos neuskutečnila cesta ruských členů klubu z Moskvy do Berlína. Na hřbitov, kde je pochováno 429 sovětských vojáků padlých v květnu 1945 při osvobozování Prahy a okolí, tak dorazily jen desítky příznivců motorkářského klubu. Účastníci přijeli krátce po poledni. Měli s sebou ruské a české vlajky.

Před branou hřbitova je vítala skupina odpůrců s vlajkami NATO. Obě skupiny se chvíli hádaly, incident se ale obešel bez fyzických potyček.

Čeští "Noční vlci" po klidné pietě opouštějí Olšanské hřbitovy v Praze. Byly jich tu desítky, s českými, ruskými i sovětskými vlajkami. Řada příznivců na ně čekala u brány. Odpůrci s vlajkami NATO a transparenty byli spíš jednotlivci.

Sympatizanti se poté shromáždili u pomníku vojákům Rudé armády, kde položili květiny a věnce. Z reproduktorů hrály ruské písně. Následovaly proslovy účastníků, mluvil i poslanec Jaroslav Foldyna (dříve ČSSD, nyní za SPD). Mimo jiné kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva. Uvedl ale také, že nepřijeli uctít jen památku sovětských padlých vojáků, ale i těch francouzských, britských nebo jugoslávských.

Bezpečnostní riziko

Noční vlci už několik let pořádají jízdy Evropou do Berlína u příležitosti výročí konce druhé světové války. Motorkářský klub, který je znám vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jeho odpůrci označují za extrémní nacionalisty a jejich jízdy Evropou za provokaci.

Některé země jejich výpravy hodnotí jako bezpečnostní riziko. Vůdce spolku Alexandr Zaldostanov je na sankční listině Spojených států i Evropské unie za aktivní podporu ruské anexe Krymu.

"Noční vlci" mají za sebou zastávku i na náměstí Interbrigády v Bubenči, kde ještě donedávna stála socha maršála Koněva. Na podstavci rozbalili transparent, přinesli květiny a zmenšenou kopii pamětní desky, která původně byla na Staroměstské radnici

Kvůli epidemii koronaviru je od druhé poloviny března omezen v Česku pohyb přes hranice. Sympatizanti spolku proto letos uspořádali lokální jízdy bez Rusů.

Foldyna už dříve řekl, že páteční piety pořádají jednotlivé skupiny postupně podle míst, odkud pocházejí. Jízdy podle něj kopírují postup osvobozování tehdejšího Československa v květnu 1945. Příznivci Nočních vlků z Moravy tak mají jiný program než ti z Čech.

Většinu československého území osvobodila od nacistické okupace Rudá armáda, západní část země americké jednotky. Při osvobozování Československa padlo zhruba 150 000 sovětských vojáků.