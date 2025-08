Syn tehdejšího šéfa armády měl konflikt s Vojenskou policií kvůli vyšetřování smrti afghánského zajatce

Redakce iROZHLAS.cz objevila dosud neznámý motiv v příběhu násilné smrti afghánského zajatce, za podíl na ní státní zástupce obžaloval čtyři české vojáky. Když Vojenská policie prověřovala jejich angažmá v této kauze, sbírala důkazy také na základně v Afghánistánu. Tam se kvůli své práci dostala do střetu s jedním z představitelů speciálních sil. Bylo to syn tehdejšího náčelníka generálního štábu Aleše Opaty. Původní zpráva PRAHA/ŠINDAND 5:00 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Opata měl konflikt se dvěma vojenskými policisty (ilustrační snímek). | Zdroj: Vojenská policie

Podplukovník Daniel Opata roky sloužil v 601. skupině speciálních sil. Jde o elitní útvar tuzemské armády, který se nasazuje do bojových situací. Jako takový byl Opata na misi západních spojenců v Afghánistánu zvané Resolute Support, jež probíhala v letech 2015 až 2021. Jejím smyslem byly podpora a výcvik tamější armády.

Obžaloba elitních českých vojáků: Zajatce bili do obličeje, vydírali a pak ho nechali 75 minut krvácet Číst článek

V úterý 30. července 2019 byla na základně Šindand v provincii Herát dvoučlenná výjezdová skupina Vojenské policie. Právě tady zemřel osmnáctiletý Vahidulláh Chán, který při útoku jednoho českého vojáka zabil a další dva zranil. Zahynul po následném výslechu vedeném Čechy a především americkými vojáky.

Vojenská policie ohledávala objekt 458, kde probíhal Chánův výslech. Bylo tam několik stříkanců jeho krve. Když policisté chtěli úkony ukončit, dostali se do konfliktu s Opatou. Na místě sloužil jako velitel mentorů jedné z českých jednotek. Opata se k vyšetřovatelům měl chovat tak prudce, že byl v jednu chvíli podezřelý z trestného činu.

Podezření z vydírání se odložilo

„Vyvíjel nátlak na příslušníky výjezdové skupiny Vojenské policie s cílem donutit je ke zničení protokolu o ohledání místa činu údajného umučení vězně (…) a dále ke zničení zde zajištěných stop,“ zní základní popis podezření z vydírání, ze kterého se Opata zodpovídal. Plyne to z listiny Vojenské policie, již iROZHLAS.cz získal.

Aleš Opata byl náčelníkem generálního štábu od 1. května 2018 do 30. června 2022. | Foto: Michal Růžička / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Aleš Opata byl náčelníkem generálního štábu od 1. května 2018 do 30. června 2022. | Foto: Michal Růžička / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Opata měl vyšetřovatelům vyhrožovat, že pokud mu protokol nevydají, vojáci jim ho odejmou násilím. A pak je zničí. „A policisté budou vykázáni ze základny koaličních sil do nezabezpečené zóny,“ popisuje podobu údajných Opatových výhrůžek listina pocházející z trestního řízení.

Prověřování Opaty po hlášení od zmíněných vyšetřovatelů rozjela Vojenská policie 20. srpna 2019. Incident objasňovala pět měsíců. V lednu 2020 případ odložila, verzi o vydírání kromě dvojice dotčených kriminalistů nikdo nepřisvědčil. Vojenská policie však potvrdila, že se střet odehrál. A že ho dokonce muselo tlumit velení armády přímo z Prahy.

„Mezi příslušníky Vojenské policie a příslušníky Armády ČR došlo spíše ke vzájemnému nedorozumění či ke kompetenčnímu sporu, který se podařilo vyřešit až následným kontaktováním nadřízených celků v ČR, kdy po jejich intervenci spolupráce mezi oběma stranami opět probíhala standardním způsobem,“ stojí v usnesení o odložení kauzy.

Telefonát z Prahy

Při prověřování podávali vysvětlení oba vyšetřovatelé, s nimiž měl Opata spor. Aby mohli své úkoly na základně dokončit, potřebovali podepsat zmíněný protokol jedním z tamějších vojáků coby takzvanou nezúčastněnou osobou. Právě tomu se měl Opata snažit zabránit.

Mrtvý Vahidulláh Chán Čtyři příslušníci 601. skupiny byli obžalovaní z podílu na smrti zajatce Vahidulláha Chána, který při útoku z 22. října 2018 zranil dva české vojáky a jednoho, staršího psovoda Tomáše Procházku, zavraždil. Dva čeští speciálové ho vyslýchali, další dva ho později hlídali. Státní zástupce podal obžalobu pro čtyři trestné činy, z nichž za dva, neuposlechnutí rozkazu a porušení pravidel strážní služby, hrozilo až doživotí. Kauzu 21. května uzavřela milost prezidenta Petra Pavla.

„Vzhledem k okolnostem, zejména s ohledem na prostředí a celkovou bezpečnostní situaci v Afghánistánu, tyto výhrůžky vzbudily ve vojenských policistech obavu o jejich život a zdraví,“ uvádí protokol o odložení případu ke svědectví vyšetřovatelů. Ti kvůli tomu volali nadřízeným v České republice.

Opata v rámci trestního řízení nevypovídal. Nicméně existuje záznam o tom, jak incident viděl on. Podle něj se neprofesionálně chovali vyšetřovatelé. Prý vyhrožovali i trestním stíháním. Ve sporu šlo o to, že podle údajného rozkazu z Prahy neměl v souvislosti s vyšetřováním Chánovy smrti nikdo z vojáků na základně nic podepisovat.

Konflikt uklidnil až telefonát jednoho z nejvyšších důstojníků Společného operačního centra ministerstva obrany (dnes Velitelství pro operace). Znesvářené strany informoval, že v souvislosti s vyšetřováním Chánovy smrti existoval jediný pokyn.

„Pokud by (podřízení) měli vypovídat v nějaké záležitosti, ve které si nejsou zcela jistí, tak že tuto výpověď mohou bez přítomnosti právníka odmítnout,“ cituje výpověď důstojníka z operačního centra usnesení o odložení věci. Podpisu protokolu tedy nic nebránilo.

‚Nehodlá se jakkoliv vyjadřovat‘

„K dotazům po projednání s klientem sděluji, že se nehodlá jakkoliv vyjadřovat k věcem, které se týkají, a to i nepřímo či zprostředkovaně, činnosti Armády České republiky či Ministerstva obrany a to včetně činnosti Vojenské policie,“ odepsal redakci Opatův advokát Radek Ondruš na dotazy, jak si jeho klient dnes incident vybavuje.

Elitní vojáci obžalovaní kvůli smrti zajatce před soud nepůjdou. Pavel stopnul trestní stíhání Číst článek

Podplukovník Daniel Opata sloužil několik let v 601. skupině speciálních sil. V listopadu 2020 zamířil na velitelství NATO, tzv. SHAPE, v belgickém městě Mons. Pokud by probíhala vojenská operace Severoatlantické aliance, právě SHAPE by jí velel. Opata tam působil necelé tři roky a podílel na se na přípravě bojových plánů Aliance.

„Po útocích 11. září 2001 v USA se pozornost ozbrojených sil orientovala na hrozbu teroristických skupin. Tato hrozba nadále přetrvává, ale pro armádu přišla další výzva v podobě Ruska a na to je orientována příprava: na konflikt vysoké intenzity se státním aktérem,“ řekl Opata Českému rozhlasu v červnu 2023. Nyní působí na Ředitelství speciálních sil při generálním štábu.