Syn odmítl vyznamenání pro Věru Špinarovou. 'Od prezidenta Zemana by ho určitě nepřevzala,' tvrdí

O nominaci pro Špinarovou se ostravskému Deníku zmínil sám prezident Zeman během návštěvy v Moravskoslezském kraji. „Kdyby byla máma naživu, sama by odmítla jít. Obzvláště od pana prezidenta Zemana by státní vyznamenání určitě nepřevzala,“ sdělil Pavlík České televizi.

Prezident má být reprezentací národa a takovým pan Zeman pro ni nebyl, dodal.

Rozhodl se po konzultaci s rodinou, kanceláři prezidenta to sdělil telefonicky, a tím to pro něj podle jeho slov skončilo.



Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že Zeman chtěl vyznamenat Špinarovou a vyzývali ho k tomu občané.

Špička populární scény

Zpěvačka zkolabovala v březnu při koncertu v rámci společného turné s Heidi Janků. Nevolno se jí udělalo už po druhé písni a došlo k zástavě srdce.

Majitelka nenapodobitelného sytého hlasu Věra Špinarová patřila ke stálicím tuzemské populární hudby.

Proslavily ji písně jako Meteor lásky, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád nebo Jednoho dne se vrátíš. Dokázala bravurně zazpívat rock, blues i pop, na vrcholu kariéry se o ní říkalo, že má největší hlasový rozsah z tuzemských zpěvaček středního proudu.

Mezi špičku domácí populární scény katapultovala rodačku z Pohořelic u Brna nahrávka Music box z roku 1969, o tři roky později vydala své první album Andromeda. Poté vystupovala se skupinami Speciál a Notabene. Celkem vydala 13 desek. Producenta jí dělal syn Adam.

Jejím prvním manželem se v roce 1972 stal kapelník jejího doprovodného orchestru Ivo Pavlík, se kterým má syna Adama. V roce 1984 se manželství rozpadlo a Věra Špinarová si po krátké známosti vzala bubeníka a zpěváka Vítězslava Vávru.

Po rozpadu druhého manželství si prošla obdobím alkoholu a depresí. Zpět na pódia se Špinarová vrátila díky spolupráci s podnikatelem Václavem Fischerem. V posledních letech neustále koncertovala.

U příležitosti jejích 65. narozenin na konci loňského roku vyšla kompilace s názvem Zóna lásky. Uzavírá ji titulkové melodie Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na západě, kterou textař Zbyšek Malý nazval Jednoho dne se vrátíš.

„Herec Jiří Sovák mi před mnoha léty řekl: Kdyby měl každý zpěvák v repertoáru jednu jedinou píseň, u které by už při vyslovení jejího názvu bylo všem jasné, kdo ji zpívá, mohl by být šťastný. A vám se to podařilo. Když se řekne 'Jednoho dne se vrátíš', každý ví, že je to Špinarka," řekla tehdy zpěvačka.