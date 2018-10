Syntetické drogy, které zabíjely na Ostravsku, pocházejí z Polska. Policie už obvinila osmnáct lidí

Syntetické drogy, jež v minulých týdnech zabíjely v Moravskoslezském kraji, pochází zřejmě z Polska. V Ostravě se balíčků podle kriminalistů někdo zbavil v souvislosti se zákazem syntetických drog v Polsku. Policisté ale stále nevědí, kdo to byl. Obvinili však 18 lidí, kteří drogu v Ostravě našli a šířili. Nebezpečnou látkou se postupně přiotrávilo 23 lidí, dvě osoby po intoxikaci zemřely. Ostrava 12:19 19. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Detail syntetického kanabinoidu Algiz | Zdroj: Policie ČR

Přibližně 1000 balíčků syntetické drogy našla v ostravském kontejneru na komunální odpad bezdomovkyně.

Na šíření drogy na Ostravsku se podle policistů podílel i žák základní školy. Stíhat ho nemohou Číst článek

Prostřednictvím jejího syna se začaly dávky šířit mezi další bezdomovce. Ve vazbě skončil jeden z distributorů. Důvodem bylo podle kriminalisty Radima Wity riziko, že by uprchl a vyhýbal se trestnímu řízení.

Policisté nyní pátrají ve spolupráci s polskou policií po člověku nebo lidech, kteří drogu v Ostravě vyhodili.

„Zatím se nám je nepodařilo najít. I přesto, že jsme vyhodnotili stovky hodin kamerových záznamů,“ uvedl Wita.

Původně se policisté domnívali, že v oběhu může být až 3000 balíčků drogy, od toho později ustoupili. Zajistili víc než 980 balení, což podle Kužela odpovídá množství, které žena v kontejneru našla.

„Jsme přesvědčeni, že jsme zajistili většinu balení. Stejně tak si nyní myslíme, že víme o všech osobách, které se na distribuci podílely,“ dodal Kužel. Dodal, že vyšetřování ale ještě nekončí.

Nebezpečná droga vypadá jako sušená rostlinná hmota podobná nadrcené marihuaně nebo rostlinnému koření. Podle policie jde o sušenou hmotu, která je drogou napuštěna. Má bylinné aroma, je ale cítit výrazně jinak než konopí.

‚Šluknul a dvě hodiny o sobě nevěděl.‘ Syntetický kanabinoid je nepředvídatelná droga, říká vyšetřovatel Číst článek

Látky uživatelé nejčastěji kouří. Substance se ale vyskytují i v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za jiné drogy jako pervitin či extáze. Podle policie jsou nebezpečné hlavně v kombinaci s alkoholem.

Policie obvinila 18 lidí. Další pachatel je mezi oběťmi, dvacátý ještě neměl 15 let, a není tedy trestně odpovědný. Obvinění jsou muži ve věku od 17 do 47 let. Většině hrozí pět let vězení.

Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž, podle informací ČTK bezdomovec, jenž drogu konzumoval s dvaatřicetiletým mužem, který po jejím požití zemřel. Druhý z bezdomovců byl nejprve hospitalizován, protože měl rovněž zdravotní problémy.

Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel i pětačtyřicetiletý muž na Opavsku. Policie to zjistila při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.