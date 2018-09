Nebezpečnou drogou se na Ostravsku přiotrávilo 19 lidí, policisté kvůli její distribuci obvinili čtyři lidi

Nebezpečnou drogou se na Ostravsku v noci přiotrávil další člověk. Radiožurnálu to řekl náměstek moravskoslezských policistů Radim Wita. Celkem se drogou intoxikovalo 19 lidí, jeden z nich zemřel. Všechny případy policisté evidují v Moravskoslezském kraji, Wita ale nevylučuje, že se nebezpečná droga může objevit i jinde. Ostrava 9:05 13. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nebezpečné drogy v Moravskoslezském kraji | Zdroj: Policie ČR

Kvůli šíření nebezpečných syntetických kanabionoidů policisté zatím obvinili čtyři muže. Za držení a nakládání s omamnými látkami jim hrozí až pětileté vězení.

„Z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami jsme obvinili čtyři lidi. Obvinili jsme je proto, že se nějakým způsobem podíleli na distribuci té látky. S tím, že po obvinění a potom, co byli vyslechnuti, byli propuštěni, protože se k trestné činnosti doznali a neexistují důvody vazby,“ sdělil Radiožurnálu náměstek ředitele policie Moravskoslezského kraje Radim Wita.

Podle něj se bilance lidí, kteří se kanabinoidem otrávili, ve středu zvýšila o jednu ženu.

Policie už ve středu uvedla, že se nebezpečná látka se do oběhu možná dostala poté, co ji v kontejneru v Ostravě našla žena bez domova. Policii tvrdila, že vzala jednu bednu ze šesti, které v kontejneru byly.

V každé krabici bylo podle moravskoslezského policejního ředitele Tomáše Kužela 500 sáčků, každý z nich mohl obsahovat jednu až dvě dávky. S ženou je ale problematická spolupráce, není jasné, nakolik je důvěryhodná. Na případu pracují desítky policistů, jak řekl Kužel.

Původ kanabinoidu

Policie také řeší, jak se látka na Ostravsko dostala.

„Bohužel tyto informace ještě nemáme. Můžeme se pouze domnívat, že to může souviset se změnou legislativy v Polsku, kde tyto látky byly v tomto roce zakázány, a někdo se jich mohl na našem území zbavit. Ale to je čirá spekulace,“ podotkl v rozhovoru pro Radiožurnál Radim Wita. Čeští policisté podle něj v této záležitosti spolupracují s polskými kolegy. „Lidem bych chtěl vzkázat hlavně to, aby se zdrželi konzumace jakýchkoliv látek, jejichž původ neznají,“ dodal.

Co je syntetický kanabinoid Syntetické kanabinoidy jsou látky, které v mozku působí na stejné receptory jako THC, jedna z hlavních aktivních složek konopí. Jsou často prodávány jako legální alternativy zakázaných látek. Syntetický kanabinoid lze popsat jako sušenou rostlinnou hmotu podobající se nadrcenému konopí nebo rostlinnému koření. Uživatelé zpravidla tyto látky kouří. Substance se však mohou vyskytovat též v krystalické podobě.