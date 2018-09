Europoslankyně Šojdrová o pomoci syrským sirotkům: Není to populistické gesto, lidé nevnímají, že jde o děti

Česká republika se hlásí k tomu, že je solidární zemí, a existuje řešení, které je bezpečné – pomoc dětem. To jsou slova europoslankyně z KDU-ČSL Michaely Šojdrové. Ta přišla s návrhem na přijetí 50 syrských dětí, které ve válce ztratily rodiče. Plán se ale nezamlouvá premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Praha 19:38 17. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) | Foto: Khalil Baalbaki

„Některým silám v České republice se podařilo vyvolat velký strach a obavu z uprchlíků. Zdá se mi, že zatím moc lidí nevnímá jako významný argument, že jsou to děti. Naopak to vidí jako populistické gesto z mé strany, a to by mě velmi mrzelo,“ říká europoslankyně Šojdrová (kandiduje v komunálních volbách v Kroměříži).

Zdůrazňuje také, že jde o jednu z posledních pomocí jak dětem, tak i České republice, která je stále vnímána jako země, která není solidární.

„Přitom to není pravda, jsou tady občané, kteří chtějí pomáhat. Je to gesto, které by bylo symbolické a které by řeklo – nechceme povinné kvóty, nechceme ilegální migraci, chceme pomoci dobrovolně,“ zdůrazňuje.

Odmítavou reakci na plán Šojdrové ale vyjádřil premiér Andrej Babiš. „Pan premiér podléhá strachu, který je kolem vyvolávaný,“ zdůrazňuje a dodává, že premiér potřebuje čas, informace a varianty, které by měla připravit administrativa ministerstva vnitra.

Šojdrová také potvrzuje, že nápad na přijetí 50 syrských sirotků pochází od ní, měla k tomu ale řadu impulsů. „V Evropě je 30 tisíc dětí bez doprovodu. Pořád jsem čekala, kdy i česká vláda s něčím přijde, a když nepřišla, tak jsem se rozhodla, že budu konat sama,“ uzavírá.