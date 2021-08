Měl trpět nevyléčitelnou nemocí, soud mu ukradené miliony odpustil. Přitom sjížděl alpské svahy

Byl na smrt nemocný, v péči lékařů, a proto soud podnikateli Jiřímu Syrovátkovi, bývalému obchodnímu partnerovi Tomáše Pitra, v roce 2008 odpustil pětileté vězení za daňové podvody.



Muž přitom tou dobou byl - podle fotografií, které Radiožurnál získal a ověřil - na pláži francouzské riviéry či na lyžích v italských Alpách.



Ze Syrovátkovy zdravotní dokumentace navíc plyne, že v minulosti sice prodělal operaci, ale sám uváděl, že byl na operaci slepého střeva, rakovinu nikde nezmínil. Dodnes žije a podniká.



Případem se aktuálně zabývá Městské státní zastupitelství v Praze. Exkluzivně Praha 5:00 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktuální snímek Jiřího Syrovátky, jehož zastihl fotograf iROZHLASu v centru Prahy. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když soud v roce 2006 vynášel verdikt nad podnikatelem Jiřím Syrovátkou a jeho kamarádem Tomášem Pitrem, Syrovátkovi bylo tak špatně, že na jednání ani nepřišel. Krátce na to poslal k soudu první žádost o odklad nástupu do vězení. Tvrdil, že je vážně nemocný, má rakovinu tlustého střeva a musí se léčit na klinice v Římě, kde ho v září 2007 také operovali.

Jenže zatímco do vězení Syrovátka kvůli své chorobě nastoupit nemohl, na francouzskou riviéru mu jeho údajná nemoc odjet nezabránila. Radiožurnál má k dispozici fotografie s datovou stopou, které ukazují, že se na smrt nemocný podnikatel už pár týdnů po operaci, konkrétně v říjnu 2007, procházel po pláži ve francouzském letovisku Saint Tropez a pózoval se svým synem na tamním golfovém hřišti.

Fotogalerie (7)







Radiožurnál jejich pravost ověřoval tak, že na satelitních snímcích a webových mapách dohledal místa, kde byly fotografie pořízené, a zkontroloval, že informace z datové stopy odpovídají času a místu pořízení.

Vrácení daní pomocí fiktivních faktur V kauze daňových deliktů byl Jiří Syrovátka obviněn a souzen s dalšími čtyřmi muži – Tomášem Pitrem, Miroslavem Provodem, Milanem Jungrem a Vratislavem Romanovským. Podle obžaloby vymáhali po finančních úřadech vrácení daní pomocí fiktivních faktur. Ze šesti případů se jim to údajně podařilo pětkrát, a stát tak připravili asi o 51 milionů korun. Do vězení šel po rozsudku ale jen Provod, Romanovský a Pitr utekli, Jungr dostal podmínku a Syrovátka se trestu vyhnul kvůli zdravotnímu stavu. Všichni vinu od začátku odmítají. Pitra policie nakonec vypátrala ve Švýcarsku, část trestu si odpykal ve vazbě a později dosáhl přeměny zbytku trestu na podmínku. Romanovského zadržela německá policie v roce 2009, jeho poslal soud do vězení na tři roky.

K dispozici je má i pražské městské státní zastupitelství a jejich autenticitu je ochoten jeden ze zdrojů Radiožurnálu potvrdit před soudem.

Chemoterapie i lyžování v Alpách

Nejde ale o jediný výlet v době, kdy měl být Syrovátka ve vážném stavu v péči lékařů. O čtyři měsíce později, v únoru 2008, podle fotografií vyrazil na lyže do italských Dolomit. V bílé lyžařské bundě s kožíškem pózuje na vrcholku svahu a má zdvižené ruce, ve kterých bez problémů drží hůlky nad hlavou.

V té době měl přitom podle dokumentace, kterou předkládal soudu, být už v pokročilejším stadiu rakoviny a chodit na chemoterapii, která musela být přerušena „pro výrazné komplikace a nežádoucí účinky“.

I proto znalci posoudili jeho stav jako beznadějný a zdůraznili, že s jeho prognózou se pouze pět procent nemocných dožívá pěti let. Což nakonec přesvědčilo soudce městské soudu Petra Nováka, aby mu po dvou odkladech nástupu do vězení trest v červnu 2008 odpustil definitivně.

„Po operačním zákroku je v permanentní lékařské péči… Rozhodně lze konstatovat, že zdravotní stav odsouzeného Syrovátky vylučuje, aby nastoupil v současné době a v době dohledné výkon trestu odnětí svobody, neboť je vyloučeno zajistit ve věznici nebo ve specializovaném zdravotnickém zařízení vězeňské služby léčbu odpovídající potřebám nemocného,“ píše soudce Petr Novák v rozsudku, který Radiožurnál získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Novák měl k dispozici podle rozsudku zprávy od italských lékařů a dvou českých znalců, které si Syrovátka sám najal. A přímo v nemocnici v Římě byl za ním pouze jeden z nich.

Souhlas stačil

Soudce Novák sice nejprve zvažoval, že Syrovátku na italské klinice navštíví také nezávislý znalec určený soudem, který by prozkoumal jeho stav a také ověřil, zda hospitalizovaným je skutečně Syrovátka. Nakonec od toho ale ustoupil. Stačilo podle něj už to, že Syrovátka s prověřením svého zdraví souhlasil.

Časová osa Červen 2006 – Vrchní soud v Praze potvrdil, že Jiří Syrovátka má jít na pět let za mříže za daňové podvody. K soudu nepřišel a následně požádal o odklad trestu kvůli vážné chorobě. Září 2007 – údajná operace rakoviny tlustého střeva a následná komplikovaná chemoterapie s vedlejšími účinky. Po operačním zákroku měl být Syrovátka v permanentní lékařské péči v Itálii. Říjen 2007 – Syrovátka odjíždí podle fotografií na dovolenou do francouzského letoviska Saint Tropez. Únor 2008 – Syrovátka je v lyžařském středisku v Dolomitech, na fotografiích má nasazené lyže a v rukou hůlky. Červen 2008 – po dvou odkladech trestu Syrovátka tentokrát žádá definitivní odpuštění trestu. Předložil znalecké posudky, kde lékaři tvrdí, že má nevyléčitelnou chorobu a že s jeho prognózou přežívá pouze 5 procent pacientů. Červen 2008 – Městský soud v Praze mu trest odpustil s tím, že jde o nevyléčitelnou chorobu a s velice nepříznivou prognózou. Září 2008 - Syrovátka s rodinou odjíždí do Miami v USA, kde podle fotografii bez problémů nosí syna na ramenou a jezdí na vodním skútru. Duben 2017 – Syrovátka je na operaci kýly v pražské nemocnici v Motole. V údajích o prodělaných nemocech je uvedeno pouze to, že byl v minulosti na operaci slepého střeva. O prodělané rakovině není v lékařské zprávě ani slovo.

„Přesvědčivým důkazem o tom, že se lékařské zprávy a znalecké posudky zabývají skutečně osobou Jiřího Syrovátky, byl již jen fakt, že dal souhlas s tím, aby jej kdokoli, kdo se prokáže pověřením Městského soudu v Praze, navštívil a pořídil filmový záznam jeho vzezření,“ konstatoval soudce Novák.

Novák, jenž před dvěma roky odešel do důchodu a aktuálně pracuje jako advokát, dnes pochybení odmítá, ale zpětně připouští, že už tehdy si nebyl jistý. „Vnitřně měl člověk pochybnosti, ale pro nás byly posudky tak jednoznačné, že jsme si nemohli vzít na svědomí, že zemře kvůli nám. Nemohu sahat do svědomí znalců, nakolik byly ty jejich závěry opodstatněné. Jak říkám, já z toho všeho měl divný pocit, ale všechny ty okolnosti nás vedly k tomu, že nešlo rozhodnout jinak,“ řekl.

Radiožurnál se pokoušel oba české znalce kontaktovat, ale jeden je ve vážném stavu v nemocnici a druhý to odmítl komentovat.

„Onemocnění má krajně nepříznivou prognózu, recidivu lze očekávat řádově v měsících až do dvou let a z tohoto pohledu jde o nemoc ohrožující život,“ napsal podle rozsudku znalec J.Š. (jeho celé jméno Radiožurnál zná, vzhledem k tomu, že není možné ho kontaktovat kvůli jeho zdravotnímu stavu, ho ale nebude zveřejňovat).

V podobném duchu se vyjádřil i druhý znalec J.P., který na základě předložených lékařských zpráv z Itálie vyhodnotil, že jde o nevyléčitelnou nemoc s nepříznivou prognózou.

„Prognóza takto vyvíjejícího onemocnění je přes veškerou moderní léčbu na renomovaných pracovištích velice infaustní. Znalec uzavírá, že z jeho pohledu se jedná o chorobu nevyléčitelnou,“ interpretoval soudce Novák ve svém rozsudku znalcovy závěry. Znalec J.P. se k případu nechtěl vyjadřovat. Italští lékaři na dotazy Radiožurnálu nereagovali vůbec.

O rakovině ani zmínka

Po odpuštění trestu se Syrovátka s rodinou vydal do floridského města Miami, kde - jak tehdy soudu avizoval - chtěl pokračovat v léčbě. Ale ani fotografie z této doby neukazují, že by byl ve vážném stavu, který by mu znemožňoval pobyt ve vězení. Na fotce ze září 2008 z Miami bez problémů nese svého syna na ramenou a následně pózuje na vodním skútru.

V současné době Syrovátka žije v Čechách a podniká v oblasti demoličních a recyklačních služeb. Reportéři Radiožurnálu ho zastihli v centru Prahy, když vycházel z hotelu.

Ozdravný pobyt, bránil před soudem Janoušek svůj výlet do Alp. Proč se lobbista musel vrátit do vězení? Číst článek

O svém zdravotním stavu se ale bavit nechtěl. „Někdy příště,“ řekl jen, rychle nasedl do auta a odjel. Když se mu pak Radiožurnál pokoušel ještě dovolat, po dotazu položil telefon. A na zaslané SMS zprávy nereagoval.

Že jeho stav nebyl tak vážný, jak tvrdil, ukazují nejen fotografie, ale i zdravotní dokumentace, kterou má Radiožurnál k dispozici. V roce 2017 byl totiž Syrovátka na operaci kýly v motolské nemocnici a podle lékařské zprávy v chorobopise zmiňuje z minulosti pouze jednu operaci - odstranění slepého střeva, kterou zkomplikovalo následné krvácení. O rakovině není v dokumentech ani zmínka.

„St.p. lap. APPE, následná revize pro krvácení,“ píše se ve zprávě z června 2017, kdy šel Syrovátka na kontrolu po operaci kýly. „Jde o obyčejné odstranění slepého střeva,“ tlumočil diagnózu mostecký lékař Roman Houska.

Podle oslovených lékařů je téměř nemožné, aby pacient prodělal takto závažnou rakovinu, včetně chirurgického zákroku, následných kontrol a chemoterapie, a nic z toho nebylo zaznamenáno v předoperačním vyšetření.

Trest už si neodpyká

Celým případem se zabývá Městské státní zastupitelství v Praze, jak potvrdil mluvčí úřadu Aleš Cimbala. Podnět městští žalobci dostali od Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ zkoumalo na popud ministryně spravedlnosti, která chtěla vědět, jestli podat stížnost pro porušení zákona. Šéfka vrchních žalobců Lenka Bradáčová ale v obecné rovině Radiožurnálu popsala, že taková stížnost může fakticky změnit napadené rozhodnutí pouze tehdy, pokud je podávána ve prospěch dané osoby.

Soudce Elischer se omluvil z hlavního líčení kvůli covidu. Jeho případ se bude projednávat zvlášť Číst článek

„V případě tohoto mimořádného opravného prostředku podaného v neprospěch uvedených osob je rozhodováno pouze tzv. akademickým výrokem, který nemůže faktickou pozici obviněných, odsouzených, případně dalších osob změnit,“ napsala Radiožurnálu Bradáčová.

Městské státní zastupitelství pak může například prověřit roli znalců a okolnosti, za jakých byl trest Syrovátkovi odpuštěn. Faktem ale je, že i kdyby se ukázalo, že Syrovátka nebyl tak vážně nemocný, trest už si neodpyká, jak potvrdil třeba advokát Jaroslav Ortman.

„S ohledem na čas, který uplynul, se obávám, že to je v tomto případě už dávno promlčené, čas hraje ve prospěch pachatele,“ míní Ortman.

Nemocný Pitr i Janoušek

Jiří Syrovátka není první, kdo onemocněl krátce před nástupem trestu. I jeho spoluobžalovaný Tomáš Pitr místo do věznice zamířil v den nástupu do nemocnice, kde ležel na kapačkách kvůli vyhřezlé ploténce. A pak utekl do zahraničí, kde se až do roku 2010 skrýval, než ho dopadla policie ve Švýcarsku.

Před nástupem do vězení se udělalo špatně i odsouzenému pražskému podnikateli Romanu Janouškovi, který si má odpykat 4,5 roku vězení za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl.

Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít. Jenže předloni v létě ho policisté nachytali na kole při cyklistice v okolí Prahy a Seznam Zprávy zveřejnily fotografie odsouzeného lobbisty a jeho přátel při sáňkování na dovolené v Alpách. Letos v červnu nakonec do vězení musel nastoupit.

Lobbista Janoušek musí nastoupit do vězení, rozhodl soud. Zdravotní stav není překážkou Číst článek

A zdravotní problémy se před nástupem do vězení nevyhnuly ani bývalému senátorovi za ODS Alexandru Novákovi, který byl v roce 2012 odsouzen za korupci. „Já vím, že před časem měl mozkovou příhodu, vím, že byl hospitalizován pro žaludeční problémy, ale detaily neznám," uvedl tehdy pro Českou televizi Novákův advokát Jan Růžek.

Do vězení ho nakonec eskortovala policie až v dubnu 2013. Z čtyřletého trestu si odseděl polovinu, pak ho chomutovský okresní soud podmíněně propustil

Omluva kvůli karanténě

Na údajně špatný zdravotní stav odkazuje i soudce Ivan Elischer, jenž je obžalovaný z toho, že jako soudce vrchního soudu bral úplatky od stíhaných Vietnamců za to, že jim sníží tresty. Elischer se ze soudního líčení už několikrát omluvil, zároveň ale trvá na tom, že probíhat smí jen v jeho přítomnosti.

Například loni na podzim se omluvil z líčení kvůli desetidenní karanténě, kterou podstoupil poté, kdy se covidem-19 nakazil obhájce jednoho z Vietnamců obviněných v jeho kauze. Přitom se ale účastnil běžeckých závodů.

„To jsem si vyjednal s hygienou, že skutečně nic neporušuji, když dodržím veškerá opatření, která pořadatel stanovil a že je to zhruba stejný případ, jako kdybych šel venčit psa. Navíc jsem během karantény absolvoval dva testy a byl jsem negativní,“ vysvětloval Elischer.

Obžalovaný soudce Elischer se stížností neuspěl. Vše bylo dostatečně odůvodněné, rozhodl Ústavní soud Číst článek

Letos v únoru se omluvil, protože covid-19 sám dostal. A na konci července přišel na soud s tím, že trpí postcovidovým syndromem, kvůli němuž je unavený a nedokáže se delší dobu soustředit. Proto požádal, aby líčení probíhalo nanejvýš tři hodiny a jen dva dny v týdnu.

„To určitě ne,“ odmítl, že by se snažil líčení vyhýbat, „obstrukční jednání u mě nepřichází v úvahu. Naopak já mám zájem, aby líčení proběhlo, koneckonců doufám v dobrý výsledek,“ prohlásil.

Za zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a za nadržování mu hrozí až 12 let vězení a také propadnutí majetku. Elischer vinu odmítá, tvrdí, že žádný úplatek nevzal.