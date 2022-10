Fiala: Česko prodlouží kontroly na slovenských hranicích o 15 dnů. Trvat budou do 12. listopadu

Česká republika prodlouží kontroly na státní hranici se Slovenskem o dalších 15 dnů. Na tiskové konferenci po jednání vlády to ve čtvrtek oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Původně měly kontroly platit do pátku, nyní vláda schválila jejich trvání do 12. listopadu.

Praha 16:07 27. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít