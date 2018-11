Komunista Ondráček má jet do Sýrie s mobilní ambulancí, chce tím ukončit debatu o sirotcích

Jedna mobilní ambulance, pokud bude k dispozici, dvanáctičlenný český tým a ošetřování neakutních stavů na tři týdny v Sýrii. Tak chce poslanec KSČM Zdeněk Ondráček ukončit debatu o přijímání sirotků ze Sýrie. Informoval o tom ve středu Deník N s odkazem na Ondráčkův dopis premiéru Andreji Babišovi (ANO). „Realizace je na vládě, nikoli na mně,“ řekl k tomu poslanec serveru iROZHLAS.cz s tím, že zaslání dopisu premiérovi potvrdil. Praha 17:49 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Ondráček navrhl premiérovi, aby vláda do Sýrie poslala mobilní dětskou ambulanci. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Třítýdenní mise mobilní dětské ambulance přímo do Sýrie má podle Deníku N manažersky zajišťovat přímo na místě komunistický místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček. Cesta má vyjít na několik milionů korun.

Sněmovna komunistu Ondráčka ke stíhání nevydá. Podívejte se, jak poslanci hlasovali Číst článek

„V souvislosti s ‚kauzou‘ syrských sirotků si vám dovoluji zaslat alternativní řešení pomoci dětem ze Sýrie, které je v souladu s vámi dlouhodobě prezentovanými prohlášeními pomáhat potřebným v místě konfliktu,“ cituje deník z dopisu premiéru Babišovi z konce září.

‚Žádná jména tam nebyla‘

Ondráček serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že takový dopis Babišovi poslal. „Je to o myšlence, realizace je na vládě, nikoli na mně,“ řekl k tomu. „Žádná jména tam nebyla,“ uvedl pak na dotaz redakce, zda má misi manažersky zajišťovat. Poté zavěsil.

Předseda KSČM Vojtěch Filip Deníku N řekl, že jde o iniciativu strany: „Pan premiér s ní předběžně souhlasil.“ Vyrazit do Sýrie by mohl i Ondráčkův asistent a bývalý komunistický poslanec Stanislav Mackovík, který v minulosti šéfoval liberecké záchranné službě.

Na organizaci cesty se podílí i poslanec hnutí ANO Jiří Mašek. „Spolupracuju s ním (Ondráčkem, pozn. red.) na kontaktování zdravotníků, záchranářů především,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Kvůli zdravotním problémům by ale Mašek do Sýrie nejspíš nejel. „Maximálně na zahájení,“ dodal.

Součástí cesty mají být dva čeští lékaři a čtyři zdravotníci, ale také dva tlumočníci a manažeři komunikace. „Je to legální aktivita a je to lepší než přijímat sirotky, kde vidím určité problémy. A je to přínosnější. Pomáhat v místě je účinnější,“ řekl Mašek Deníku N.

Šojdrová: lepší Ondráček v Sýrii než v Praze

Debata o možném přijetí syrských sirotků z uprchlických táborů v zahraniční začala v Česku v září. Česká europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU-ČSL navrhla, že by Česká republika mohla přijmout na 50 sirotků.

Podle Šojdrové jsou její iniciativa a iniciativa Ondráčka dvě rozdílné věci. „Já jsem předložila návrh, abychom se postarali už o ty, které máme na území Evropské unie, kteří jsou bezbranní a o které se můžeme postarat jen my – občané EU,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Řecko chce s Českem spolupracovat ohledně dětských uprchlíků, říká Šojdrová po návratu Číst článek

„Rozhodně nebráním nikomu, aby měl iniciativu a jel pracovat do Sýrie, možná v případě pana Ondráčka to bude lepší, než když bude zasedat v české Poslanecké sněmovně,“ dodala poslankyně Evropského parlamentu.

‚Zatím mám od Babiše jen příslib‘

Šojdrová se po zveřejnění své iniciativy setkala ve druhé polovině září s Babišem, který přijetí dětských migrantů do Česka odmítal. Poslankyně po schůzce řekla, že dostala spolu s neziskovými organizacemi od Babiše za úkol vybrat syrské sirotky, kteří by mohli být z uprchlických táborů přesunuti do Česka. Stát podle ní prostřednictvím ministerstva vnitra poskytne součinnost, následně by je byl ochoten přijmout.

Babiš po setkání nechtěl sdělit, zda Česko děti přijme, pokud je organizace najdou. Zopakoval ale, že lepší je dětem pomáhat mimo Česko. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pak v polovině října uvedl, že považuje za skandální, že některé unijní země naprosto odmítají přijímat migranty, a odmítly dokonce přijmout děti bez doprovodu.

Po nedávné cestě do Řecka Šojdrová oznámila, že řecké úřady podle Šojdrové pozitivně reagovaly na to, že v Česku existuje funkční systém pro přijetí nedoprovázených dětí z ciziny a že na tyto děti čekají rodiny, které jsou připraveny si je vzít do péče.

„Čekám na zprávu od pana ministra Hamáčka a pana premiéra, Je to už víc než 10 dnů a bohužel mám zatím jen příslib určitých schůzek. Předala jsem jim veškeré informace a řecká strana čeká na impulzy od ministerstva vnitra,“ řekla Šojdrová serveru iROZHLAS.cz.