Systém Kaderka

Vzestup a pád muže, který byl donedávna pokládán za jednoho z nejvlivnějších sporotvních bossů, přibližuje nová investigativní série Radiožurnálu.

1. díl: Podezřelý

Redaktor Janoušek chce vědět, za co přesně tenisový svaz utrácí desítky milionů, které dostává od státu. Peníze mají jít na pořádání turnajů. Ukazuje se ale, že velká část z nich končí u lidí z okolí šéfa svazu Kaderky. Kaderka místo vysvětlení veřejně útočí na redaktora Janouška.

2. díl: Přistižený

Kaderka je zatčen a obviněn z dotačního podvodu. Policie v obvinění popsala systém, pomocí kterého vyvedli Kaderka a jeho spolupracovníci ze svazu miliony korun, stejně, jako předtím Janoušek. Ukazuje se, že jde o jednu z nejzávažnějších kauz, která se kdy odehrála v českém sportovním prostředí.

3. díl: Prognostik

Co dělal Kaderka předtím, než se z něj stal tenisový boss? Rodák ze Vsetína pracoval v proslulém Prognostickém ústavu. Díky známostem, které zde navázal, se v 90. letech dostal do vysokých funkcí na několika ministerstvech. Byl ale i ředitelem ve své době populární TV Bingo.

4. díl: Prezident

Kaderka vládl tenisovému svazu 25 let. Vládl tvrdě a nesmlouvavě. Své oponenty označoval výrazy jako "neumětelové" či "amatéři". Zatočil s každým kdo se mu postavil. Tenisté za jeho éry dosáhli mnoha úspěchů a Kaderka se chlubil, že je to i jeho zásluha. Jak to vidí oni?

5. díl: Poražený

Po zatčení Kaderky se tenisový svaz ocitl v těžké situaci. Dlužil desítky milionů, jeho šéf byl ve vazbě a nebylo jasné, jestli je vůbec možné ho někým jiným nahradit. Kaderka nakonec oznámil rezignaci. Nové vedení se snaží reputaci tenisu napravit. To ale nebude jednoduché.