Systém pro přihlašování na střední školy měl drobné potíže. Nyní už funguje, řekla šéfka Cermatu

Systém zatím bez problémů funguje?

Systém jsme spustili dnes o půlnoci. Uchazeči se přihlašovali. Kolem jedné a druhé hodiny jsme zaznamenali velmi drobné technické potíže, které se však okamžitě řešily, takže všichni, kteří se přihlásili, přihlášku podali.

Apelovali jste na rodiče, aby přihlášky nepodávali hned po půlnoci. Jak to dopadlo?

Dopadlo to docela dobře. Bylo vidět, že ihned po půlnoci se někteří uchazeči přihlásili, takže mezi jednou a druhou hodinou byl poměrně velký počet těch, kteří přihlášku podali. Když říkám velký počet, tak je to asi okolo dvou set uchazečů, kteří byli v systému brzy po půlnoci, potom byl mezi druhou a šestou hodinou ranní vidět pokles.

A od šesté to zase nabíhá...

To byly jednotky...

Za deset minut bude devět. Máte informace o tom, kolik se zatím přihlásilo dětí?

Mám informace k osmé hodině ranní, kdy bylo podáno 341 přihlášek na čtyřleté obory, devět na šestiletá a dvacet dvě na osmiletá gymnázia.

Zlepšení fungování systému

Čekají rodiče od systému DiPSy nějaké novinky?

Samozřejmě jsme na systému pracovali. Upravovali jsme ho tak, aby byl uživatelsky, z pohledu veřejnosti, přívětivější. O tom, jak se upravoval například pro školy nebo interně pro nás, abychom jeho fungování zlepšili, hovořit nebudu, nicméně pro rodiče a pro uchazeče jisté změny doznal. Nejsou to ale žádné zásadní změny, spíš taková ochrana a lepší zviditelnění všech funkcionalit.

Zvládli ředitelé středních škol do systému zapsat všechna kritéria pro přijímací řízení, povedlo se to bez komplikací?

Zvládli, pracovali v něm již od 13. ledna. Včera ještě poslední školy doupravovaly a dovkládaly kritéria, ale co mám informace, tak se to povedlo všem.

A pokud jako rodič nebo jako uchazeč udělám ve své přihlášce chybu a odevzdám ji, upozorní mě na to někdo a budu mít možnost ji opravit?

Pak je tam jediná možnost, takzvané zpětvzetí přihlášky a její podání znovu.

Kdy přihlášku podat

A kdy je podle vás ideální čas na podání přihlášky?

To záleží na tom, jak a zda jsou uchazeči rozhodnutí, jestli vědí, na které školy se budou hlásit. Myslím si, že je to kdykoliv ode dneška až do 20. února. Nenechávala bych to úplně na poslední chvíli, protože se může stát, že uchazeč třeba v systému zjistí, že škola požaduje nějaké dokumenty, které si uchazeč ještě nevyřídil nebo je nemá momentálně u sebe. Nechávat to na poslední den mi taky nepřijde rozumné. Rozložila bych to rovnoměrně, mohou se třeba v příštím týdnu podívat, jak to funguje, podívat se na návody a přihlášku podat teď už kdykoliv.

A pokud si rodiče a uchazeči nebudou vědět přeci jen rady, na koho se mohou obrátit?

V DiPSy jsou uvedeny infolinky, kde je číslo na helpdesk právě pro tyto uchazeče.