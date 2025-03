Systém stavebního řízení čelí hackerskému útoku, hlásí ministerstvo. Část je mimo provoz

Informační systém stavebních řízení, který využívají stavební úřady a dotčené orgány k vyřizování žádostí, eviduje částečný výpadek služeb. Důvodem je pravděpodobně masivní hackerský DDoS útok, informovalo na webu ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Výpadek se týká takzvaného technologického bypassu, propojujícího loni spuštěné systémy s lokálními systémy využívanými před digitalizací stavebního řízení. Praha 19:51 20. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kompletní a otestovaný nový systém digitalizace stavebního řízení by měl být hotový do roku 2028 (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

MMR nyní hledá příčiny problémů a pracuje na opětovném zprovoznění systému. Zatím však není možné odhadnout, jak dlouho bude výpadek trvat.

„Zjišťujeme, zda je výpadek služeb důsledkem hackerského útoku (DDoS), který probíhal během úterý 18. března. Při napojování lokálních systémů stavebních úřadů na API (aplikační programové rozhraní) rozhraní digitálního stavebního řízení je potřeba zajistit, že systémy na obou stranách fungují spolehlivě,“ sdělilo MMR.

Při DDoS útoku počítače ovládané hackery zahltí napadený server velkým počtem dotazů, a tím ho vyřadí z provozu.

Zavádění bypassů začalo v polovině ledna. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) dříve uvedl, že možnost napojení na bypass by mělo mít všech 652 stavebních úřadu do konce března. Kvůli výpadku ale bude nasazování nového rozhraní na některých úřadech podle MMR posunuto.

Technologický bypass propojuje starší lokální systémy stavebních úřadů s novými digitálními, které byly spuštěny na začátku července minulého roku. S nově spuštěnými systémy byly ale od počátku problémy a stěžovali si na ně jak zaměstnanci úřadů, tak stavebníci a projektanti.

Kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení premiér Petr Fiala (ODS) loni v září odvolal tehdejšího ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti), což nakonec vyústilo v odchod Pirátů do opozice. Vláda následně rozhodla v dalším vývoji systému nepokračovat a vypsala na něj novou zakázku.

Kompletní a otestovaný nový systém digitalizace stavebního řízení by měl být hotový do roku 2028. Do té doby bude platit přechodné období, ve kterém budou stavební úřady moci využívat právě technologický bypass.