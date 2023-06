Firma v Tachově dotuje obědy dětem, jež nedosáhnou na státní podporu. Důvodem jsou vysoká kritéria

Už šest let využívají někteří rodiče v Plzeňském kraji státní dotační program Obědy do škol. I přes horší rodinný rozpočet tak jejich děti mohou chodit pravidelně do školní jídelny na obědy. A třeba v Tachově se jedna z místních firem rozhodla, že zaplatí obědy i některým dalším dětem, které by na státní podporu nedosáhly. Tachov 21:32 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kritéria pro žadatele o příspěvek na školní obědy jsou nastavena příliš vysoko, tvrdí místostarostka Tachova (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Někteří rodiče školáků mohou i dál počítat s tím, že na placení obědů pro své děti nebudou sami. Pokud se rodiny dostanou do hmotné nouze, mohou i po prázdninách využít program Obědy do škol. Plzeňský kraj na něj dostal od státu na příští dva roky skoro 10,5 milionu korun. Z nich zaplatí obědy dětem v desítkách mateřských, základních i středních škol.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V programu Obědy do škol ze státního rozpočtu nebo jiném z rozpočtu neziskových organizací jsou kritéria pro žadatele nastavena velmi vysoko

Kromě státních dotací na obědy ale existují i jiné podpůrné programy. Třeba v Tachově hradí obědy dětem jedna z místních firem.

„V programu Obědy do škol ze státního rozpočtu nebo jiném z rozpočtu neziskových organizací jsou kritéria pro žadatele nastavena velmi vysoko. V podstatě má na tuto podporu nárok pouze člověk v hmotné nouzi,“ říká místostarostka Tachova Vendula Machová.

Město proto přivítalo, když místní výrobní firma BHS přišla s nabídkou, že zaplatí obědy i za děti, jejichž rodiče by na pomoc od státu nedosáhli a sice by jim oběd koupit mohli, ale pak by jim nezbývalo třeba na žádnou zájmovou činnost.

Firma podporuje už 20 dětí

„Jsme místní firma působící v Tachově téměř 30 let, tudíž chceme podporovat školy přímo zde. Zatím jsme projekt spustili na základních školách, později bychom ho chtěli rozšířit i do škol mateřských,“ uvádí jednatel společnosti BHS Václav Hrudička. Projekt běží ve všech třech základních školách ve městě a aktuálně podporuje zhruba 20 dětí.

Rozevírají se nůžky mezi příjmy domácností. Více vydělávající lidé si můžou v práci klást podmínky Číst článek

Firma oslovila s nabídkou na úhradu obědů přímo vedení škol. Podle ředitele Základní školy Zárečná Zdeňka Hnáta aktuálně stát hradí obědy, jejichž cena se pohybuje od 35 do 39 korun, za tři žáky a firma za dalších 12.

„Společnost nechává výběr konkrétních dětí na nás, přesněji na třídních učitelích, kteří své žáky a jejich rodiny znají a ví, pro koho by byla pomoc vhodná. Po vytipování vhodných adeptů následně jednáme se samotnými rodiči, zda takovou formu podpory přijmou.“

I když žáky, za které bude obědy hradit firma, vybírají přímo školy, dle místostarostky Venduly Machové se rodiče mohou obrátit i přímo na radnici, kde od letošního roku funguje kontaktní místo Tachovský záchranný kruh. To pomáhá lidem v těžkých situacích. Dále je možné požádat o úhradu obědů online přes formulář na webu města.