Muž zneužil tísňovou linku. Na místo fiktivní dopravní nehody na Tachovsku přiletěl i vrtulník

Neznámý muž v pondělí v noci zneužil tísňovou linku. Nahlásil fiktivní nehodu nákladního vozu se dvěma osobními auty u Chodové Plané na Tachovsku se čtyřmi zraněnými. Na místo přijely všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku. Podobné oznámení o nehodě na stejném místě měli záchranáři před rokem, informovali mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha a krajských hasičů Pavla Jakoubková. Chodová Planá (Tachovsko) 16:21 25. prosince 2017

„Zhruba ve stejný den loňského roku došlo k podobnému zneužití, když muž nahlásil fiktivní nehodu na zhruba stejném místě," uvedl Brejcha. Případ vyšetřuje policie v Plané pro podezření ze zneužití tísňové linky, řekla krajská policejní mluvčí Hana Kroftová.

Muži hrozí za zneužití záchranných složek pokuta až 200 000 korun od Českého telekomunikačního úřadu. Podle informací od záchranářů jsou ale pachatelé takovýchto činů postihováni ve správním řízení výrazně nižšími sankcemi.

V půl druhé ráno obdrželi záchranáři informaci o vážné dopravní nehodě nákladního auta se dvěma osobními u Chodové Plané. „Dle oznamovatele se ve voze měla nacházet osoba v bezvědomí," řekla Jakoubková. Kromě zdravotnické záchranné služby a policie vyjely k nehodě tři jednotky hasičů ze dvou krajů - Plzeňského a Karlovarského.

„Všichni se zhruba hodinu snažili dopravní nehodu najít. Projeli všechny možné trasy v okolí. Současně se všechna operační střediska snažila navázat kontakt s oznamovatelem, který už telefon nezvedal," uvedla Jakoubková. Po hodině byl zásah ukončen jako planý poplach.

Méně než dříve

Podle Brejchy je těchto případů několik za rok, méně než dříve. Je to dáno zejména velmi dobrou technikou, s níž disponuje policie. „Díky ní mají tyto případy vysoký stupeň objasněnosti," uvedl. O trestný čin by šlo jen tehdy, pokud by pachatel hrozil útokem a za šíření poplašné zprávy by se mohl dostat až na dva roky do vězení.

Tísňovou linku 112 lze vytočit nejen z aktivního funkčního telefonu, ale i z mobilu, který je zablokovaný nebo nemá SIM kartu. Není výjimkou, že jde o staré mobilní telefony, které rodiče dají dětem na hraní.

Ačkoliv ne vždy musí jít při volání o zlý úmysl, může hovor blokovat linku člověku, který potřebuje pomoc. Žádné tísňové volání není anonymní, přestože může být telefon bez SIM karty. Každý telefon lze totiž vystopovat podle jeho jedinečného identifikačního kódu.