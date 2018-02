Extajemníka SPD Staníka stíhá za jeho výroky ve sněmovně policie. Hrozí mu až tři roky vězení

Dosavadního tajemníka SPD Jaroslava Staníka stíhá policie za jeho nenávistné výroky ve sněmovní restauraci na adresu Židů, Romů a homosexuálů. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil poslanec SPD Jaroslav Holík, podle kterého Staník kvůli obvinění v úterý na funkci tajemníka rezignoval. Pokud se jeho vina prokáže, hrozí mu až tři roky vězení. Aktualizováno Praha 9:47 21. 2. 2018 (Aktualizováno: 14:40 21. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tajemník SPD Jaroslav Staník | Foto: Michal Sváček/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Kriminalisté zahájili trestní stíhání konkrétní osoby v souvislosti s výrokem jednoho z tajemníků v prostorách Poslanecké sněmovny,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Stíhání je podle něho vedeno pro trestné činy „podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.“

Konkrétně však Daněk nikoho nejmenoval. Redakce ale opakovaně v posledních dnech pražskou policii žádala o informace o tom, v jaké fázi se případ Staníka nachází. Ve středu pak přišla výše citovaná odpověď.

Serveru iROZHLAS.cz posléze to, že jde právě o Staníka, potvrdil poslanec SPD Jaroslav Holík, kterému donedávna dělal asistenta. „Rozhodl se odstoupit kvůli tomu (obvinění). Nechtěl špinit naše jméno do té doby, než se prokáže jeho nevina, takže odešel. To málokdo udělá,“ popsal.

Jaroslav Staník (vpravo) pozastavil kvůli trestnímu stíhání své členství v SPD. Na snímku (zleva) poslanci Miloslav Rozner a Jiří Kobza, místopředseda hnutí Radim Fiala | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Staník podle Holíka na funkci rezignoval v úterý, současně také pozastavil svoje členství ve straně. Redakce se snažila Staníka kontaktovat, telefon nezvedl a neodpověděl dosud ani na zaslanou SMS. Na telefonáty nereagovali ani šéf SPD Tomio Okamura a místopředseda hnutí Radim Fiala.

V případě odsouzení za zmíněné trestné činy Staníkovi podle policistů hrozí odnětí svobody až na tři roky. Nenávistné a rasistické výroky pronesl v Poslanecké sněmovně podle svědků loni na konci října, upozornil na to tehdy server Aktuálně.cz.

'Staník už není náš tajemník'

Rezignaci Staníka pro iROZHLAS.cz potvrdila také mluvčí SPD Michaela Dolenská. „Pan Jaroslav Staník není v tuto chvíli ani tajemníkem SPD, ani členem SPD,“ napsala v SMS. „Byla to samostatná iniciativa pana Staníka, na svůj post rezignoval,“ dodala.



Obdobné prohlášení záhy uvedl Okamura i v tiskové zprávě. „SPD se až do prošetření celé záležitosti nebude k tématu dále vyjadřovat,“ doplnil.



Jaroslav Staník Vedle funkce tajemníka hnutí byl Staník také asistentem poslance SPD Jaroslava Holíka. Ve funkci asistenta skončil na přelomu loňského listopadu a prosince, protože je podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Podle Aktuálně.cz Staník od 80. let působil u někdejšího Sboru národní bezpečnosti, později u policie. Byl dlouholetým členem ČSSD. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen, už tehdy úzce spolupracoval s Tomiem Okamurou. Jako tajemník SPD o říjnových volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu hnutí a volal na ně policii.

Policie začala Staníka vyšetřovat ke konci loňského roku na základě trestního oznámení. V prosinci si pak předvolala první svědky, mezi kterými je bývalá ministryně Michaela Marksová (ČSSD) a exposlanci Úsvitu Marek Černoch a Martin Lank.

Podle vyjádření Marksové měl Staník po jejím příchodu do sněmovní restaurace mluvit o tom, že by homosexuálové „měli jít do plynu“. „Byla jsem podat vysvětlení jen jednou, od té doby mě policie nekontaktovala,“ popsala redakci nyní Marksová.

Marek Černoch tvrdí, že se výroky týkaly i Romů a Židů. „Bylo to dokonce mnohem horší. Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,“ prohlásil v listopadu někdejší politik.