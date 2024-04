Tajemství ‚Fialovy‘ kampeličky: policejní odkládačka i podezřelé transakce

Vymlčené korupční kauzy vládních stran –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tak se má jmenovat mimořádná schůze Sněmovny a to je téma, které se tam má řešit tento čtvrtek. Neskončí to jako v únoru, že nakonec k žádné schůzi nedojde?

To je spíš otázka na představitele vládní koalice, kteří schůzi minule zablokovali.

Byla jenom úvodní debata.

V tuto chvíli je otázka, jestli se tam něco zásadního vyřeší. Já si myslím, že ne. Celé to vnímám jako píárové okopávání opozice, které navíc působí poměrně nedůvěryhodně, když to dáme do kontrastu s tím, jak se k závažným kauzám Andreje Babiše staví samotní poslanci ANO, kteří také nemají problémy je vymlčet nebo je dokonce označovat za kampaně či účelovku.

Na druhou stranu podezření, která vyslovila Alena Schillerová z ANO, jsou vážná. Zůstávají podle ní podezření na praní špinavých peněz, záhadná zmizení stovek milionů.

„Vzhledem k novým informacím, které dnes a denně vyplouvají na povrch, (...) vyzýváme vás, pane premiére, abyste utnul všechna závažná podezření a souvislosti.“ Alena Schillerová, místopředsedkyně hnutí ANO (Poslanecká sněmovna ČR, 8. 2. 2024)

Naopak Petr Fiala, premiér z ODS, argumentuje, že už všechno vysvětlil a že žádná jeho kauza s kampeličkou neexistuje.

„Byl to můj omyl, který jsem přiznal, napravil. A tím to končí.“ Petr Fiala, premiér, ODS (Poslanecká sněmovna ČR, 8. 2. 2024)

Tak je to kauza, není to kauza?

V investigativním týmu Seznam Zpráv se snažíme spíše než na politické hemžení zaměřit na fakta, která nejsou pro ODS, potažmo Petra Fialu zrovna příznivá. Je nutné podotknout, že ODS a potenciálně pan premiér jsou spjati s velmi neprůhledným finančním ústavem, který je ve vážném podezření z praní peněz. Je to ústav, na který se poté, co jsme ty věci začali popisovat, zaměřila policie a ČNB, to znamená instituce, které doteď dění v této kampeličce spíše přihlížely. Z tohoto pohledu to novinářská kauza je. Tím, že Petr Fiala umístil do této kampeličky milion korun, tak asi trochu nevědomky nasvítil to, co se tam mnoho let pravděpodobně dělo. Poté, co se to celé začalo popisovat novináři i kvůli angažmá Petra Fialy, situace přiměla policii a ČNB jednat.

Podezřelá kampelička

Pojďme popořadě, abychom pochopili, o co šlo. Informaci o tom, že si premiér Fiala uložil peníze v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ), zkráceně v kampeličce, jsem zahlédl poprvé někdy v lednu. Co jsme tehdy věděli a jak se to postupně začalo rozplétat?

Kolega Janek Kroupa tehdy upozornil na to, že premiér ve svém majetkovém přiznání, které ze zákona podává a má být kompletní, nepřiznal podíl v PDZ. Abych to vysvětlil: tato kampelička nefunguje jako klasická banka, kdy jdete po ulici, vstoupíte do pobočky, řeknete, aby vám tam otevřeli účet, oni to udělají a těžko vás pak může někdo vinit z toho, že v té bance mají účet třeba nějací zločinci nebo lidé, kteří jsou podezřelí. Jste jedním z tisíců, možná statisíců klientů. PDZ fungovala jinak, byl to takový elitní klub řádově kolem stovky lidí.

Pro vyvolené.

Kteří se většinou znali ze svého předchozího byznysu nebo je pojily přátelské či rodinné vztahy. Ta samá záložna avizovala i ve svých výročních zprávách, že to není tak, že by prahla po velkém množství klientů. Pro srovnání je to první záložna, která v Česku vznikla, to bylo v roce 1996, ale zároveň od té doby nijak nevyrostla. Běžné, zavedené družstevní záložny mají řádově tisíce nebo desítky tisíc členů. V případě PDZ, kdy se bavíme k poslednímu datu, je to nějakých 150 členů. A aby to nebylo tak jednoduché, tak tato záložna zároveň téměř nevydělávala, v některých letech prodělávala. To jsme konzultovali s některými experty, protože v tomto případě je těžké najít smysl fungování záložny. V některých letech výdělky byly jenom v řádech stovek tisíc korun.

Zároveň jsou tu silná obvinění z úst některých bývalých podílníků PDZ, ale i z úst regulátora, respektive Finančně analytického úřadu, který dohlíží na to, aby se v Česku nepraly peníze, která říkají, že záložna dlouhodobě neplnila regule proti praní špinavých peněz, které mají zamezovat tomu, aby banky nebo finanční instituce napomáhaly nekalým jednáním svých klientů, v tomto případě podílníků. Jeden z bývalých podílníků, pan Wurst (podnikatel Pavel Wurst, pozn. red.), dokonce říká, že to nebyla nějaká náhoda nebo opomenutí, ale smyslem fungování kampeličky bylo pomáhat lidem, aby mohli svoje ne úplně legitimní příjmy nějakým způsobem legalizovat. Nutno podotknout, že toto PDZ opakovaně a důrazně vylučuje.

„Podnikatelská družstevní záložna se proti spekulativním náznakům, že by jakkoliv umožňovala, nebo se snad dokonce podílela na jakýchkoliv protiprávních aktivitách, a to zejména v oblasti boje proti praní špinavých peněz, důrazně ohrazuje. Proti těmto lživým obviněním se budeme bránit veškerými dostupnými právními prostředky.“ Podnikatelská družstevní záložna (PDZ) (z vyjádření na webu PDZ penezniustav.cz )

„Podnikatelská družstevní záložna nesmí na základě předběžného opatření přijímat vklady a poskytovat úvěry, rovněž má omezené nakládání s aktivy.“ Štěpánka Filípková, mluvčí ČNB (ČRo Plus, 16. 3. 2024)

K čemu tedy ta záložna fungovala? Podezření, která vyslovila Alena Schillerová, ale i ta, o nichž mluvili bývalí podílníci, jsou založena na faktech? Máme nějaké důkazy o tom, k čemu vlastně kampelička měla sloužit?

Důkazů je řada, zároveň tím, že nejsme například Finanční analytický úřad nebo policie, pracujeme jenom s omezenou množinu dat, kterou se nám podařilo získat. Uvidíme, jak ty věci doloží v budoucnu například policie. Ale podařilo se nám popsat několik kauz, které úplně nesvědčí o tom, že by tato kampelička fungovala jako standardní bankovní ústav. Ještě předtím, než Seznam Zprávy vůbec zjistily, že tam Petr Fiala měl nějaké konto, tak kolega Kroupa otevřel kauzu zmizelých stovek milionů korun při jedné transakci – měl to být nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu. Tyto peníze dotekly do PDZ a odtamtud zmizely. Z velké části byly vybrány v hotovosti. Dnes je to spor mezi Kamilem Bahbouhem a Matiasem Zubakem. Bahbouh je člověk, který je tím, kdo za záložnou stojí, byť není napsaný v žádných jejích orgánech, tituluje se jako pokladník PDZ a v minulosti hovořil o tom, že v ní žádný podíl nemá a je v záložně poměrně nevýznamná osoba. Podle toho, co víme, tomu tak není. Zubak je zbrojař, který jaksi slíbil ukrajinskému státu, že mu dodá dělostřeleckou munici. Tito dva lidé se nyní dohadují o tom, kdo může za to, že peníze v mezičase někde zmizely. Jisté ale je, že protekly PDZ a že ukrajinský stát slíbenou munici nemá. To je první kauza.

Druhá kauza, kterou se nám podařilo popsat v předchozích dnech, se týká Aleše Kohoutka, což je bývalý člen Krejčířova gangu, opakovaně odsouzený. Jde o člověka, který před lety založil investiční projekt, který pojmenoval Glocin, a začal lidem, tisícům drobných střadatelů po celé republice, vyprávět, že se polepšil a že, když mu svěří své úspory, tak jim je zhodnotí za pomoci těžby kryptoměn.

Lidé mu uvěřili.

Ano a své peníze dnes nemají. Pan Kohoutek dodnes tvrdí, že to rozhodně podvod nebyl a že peníze, bavíme se až o třech miliardách korun, zmizely kvůli nějakému sporu s jeho obchodním partnerem. Pan Kohoutek nám zároveň řekl, že klíčovým prvkem jeho byznysu bylo konto v PDZ. Pro vysvětlenou: když přijdete do standardní banky a řeknete, že máte nějaký podnikatelský záměr, že vám lidi budou posílat peníze, možná i miliardy, a že vy jim je pak budete nějak zhodnocovat těžbou kryptoměn, tak banka si většinou dělá poměrně detailní zhodnocení, musí i ze zákona, jestli se při tom sama neúčastní, řekněme potenciálně nelegálního jednání. Takže zatímco ostatní finanční instituce pana Kohoutka odmítly a účet mu nevedly, PDZ mu ho zřídila. Doklady, které máme k dispozici, svědčí o tom, že lidé na toto konto PDZ ukládali své úspory a pan Kohoutek je potom posílal na různé účty dalších firem. Často to bylo do zahraničí a není jasné, kde ty peníze jsou. To jsou jenom dva případy toho, jak PDZ hrála nějakou roli. Nicméně je potřeba se vrátit k příběhu pana premiéra a říci, že PDZ zároveň sloužila celé řadě prominentů ODS.

Problematické vklady známých lidí

Což je možná i důvod, proč Petr Fiala v době, kdy ještě nebyl premiérem, uložil peníze do PDZ, protože se třeba dozvěděl od spolustraníků z ODS, že tam se peníze uložit dají?

Toto vysvětlení by se zdálo logické, ale zároveň by pro pana premiéra bylo velmi problematické, protože to často byli lidé, o kterých on jako nový předseda ODS říkal, že od nich chce stranu odstřihnout a že provádí nějakou očistu, obrodu.

„Při výběru bankovní instituce jsem dal na doporučení svého dobrého známého, protože jsem se tím nechtěl nějak detailně zabývat. (...) Miloš Růžička je samozřejmě můj student a kamarád . (...) Pan Růžička určitě nepotřebuje, abych ho tady hájil.“ Petr Fiala, premiér, ODS (Poslanecká sněmovna ČR, 8. 2. 2024)

Petr Fiala říká, že se o této příležitosti dozvěděl od pana Růžičky, což je spoluzakladatel PR agentury Bison & Rose, jeho blízký poradce a je to osoba, o které se v minulosti velmi obšírně psalo. Je to člověk, který v minulosti radil například ministru vnitra Milanu Chovancovi za ČSSD. Pan Fiala říká, že když chtěl diverzifikovat svoje úspory a jejich uložení, tak mu Růžička poradil PDZ.

Někdy v roce 2015.

Ano. Toto vysvětlení také není pro pana premiéra úplně bez problémů v jednom ohledu: pakliže bychom mu uvěřili, že chtěl skutečně diverzifikovat své úspory, tak to asi nevrhá úplně dobré světlo na jeho finanční gramotnost, protože podle informací, které kolega Kroupa potom získal, tak za těch pět let, co tam pan premiér měl uložené peníze, na tom vydělal asi 200 korun.

Takže z těch necelých 950 000 bylo 950 200...

Libovolný, v podstatě bezrizikový spořící účet by mu peníze zhodnocoval lépe. A zároveň ty peníze v té době budoucí premiér vkládal do ústavu, který měl velmi pochybnou minulost.

Kdo další si tam uložil peníze? Z koho se skládal ten elitní klub vyvolených?

Když se podíváme na příběhy některých bývalých prominentů ODS, kteří třeba potřebovali vysvětlit nějaké svoje miliony korun, se kterými hospodařili, například nakupovali nemovitosti a podobně, tak v těchto příbězích poměrně často vyskočí právě PDZ. S ohledem na to, že je to velmi malá instituce se zhruba stovkou členů dlouhodobě, je to celkem podivuhodné. Typickým příkladem může být někdejší poslanec Petr Tluchoř, člověk, který před lety vysvětloval, že si pořídil pozemek v Kersku, což je známé, hezké místo spojené s Bohumilem Hrabalem. Tluchoř potřeboval vysvětlit, kde vzal peníze, miliony korun na to, aby si tam postavil dům. Přišel s tím, že devět a půl milionu korun mu půjčila právě PDZ. Máme tu také příběh Romana Bočka, což je někdejší relativně vlivný politik, náměstek ministra dopravy a zemědělství opět za ODS, který byl nedávno odsouzen ve známé kauze takzvaných poslaneckých trafik. Jemu PDZ také pomohla vyřešit problém, protože v souvislosti se svým stíháním měl své bankovní účty zmrazené policií a jak on říká, potřeboval nějakým způsobem zajistit rodinu. A najednou opět přišla PDZ...

A bez problému mu půjčila?

V tomto případě to bylo jinak, zřídila mu účet na jméno jeho ženy, na kterém se objevily nějaké peníze, se kterými jeho žena disponovala. Jak pan Boček, tak pan Tluchoř říkají, že vše je zcela legální, že peníze byly legální, že rozhodně není možné hovořit o žádném praní špinavých peněz. Ale je to příklad toho, jak tato kampelička vystupuje v příbězích prominentů ODS.

PDZ a ODS

Proč to spojení ODS a Podnikatelské družstevní záložny?

To je otázka na ně. Těžko říct, jestli nám o tom říkají pravdu. Pan premiér říká, že to bylo na radu jeho poradce, že dál nezkoumal, kdo jsou ostatní členové, jejichž jména ale měl na těch, řekněme prezenčkách členských schůzí. Minimálně se nad tím mohl zamyslet.

Jestli nejde o tisíc lidí, ale jak jste říkal aktuálně 150...

Je to zhruba 150 členů. U ostatních členů z ODS se nelze ubránit jisté domněnce, že PDZ byla jejich volbou, protože nekladla tolik nepříjemných otázek, jako by kladla standardní banka, která když vede účet zejména někomu, kdo je politicky činný, tak má v popisu práce kontrolovat, odkud peníze pochází, kam směřují, jestli na nich není něco podezřelého. To má mimochodem v popisu práce i tato kampelička, ale o ní už víme, že v letech 2020- 2021 dostala pokutu od Finančního analytického úřadu a ČNB právě za to, že systém, který má za úkol ze zákona bránit praní špinavých peněz, neměla nastavený dobře, že nefungoval a že například k transakcím nežádala potřebné doklady, které měla.

Petr Fiala tam měl peníze uložené do roku 2020?

Ano.

Má mimochodem platit nějakou pokutu za to, že uložený milion korun neuváděl v majetkovém přiznání?

Tam je ještě otázka, jestli pokuta už není promlčená. Nicméně on řekl, že pakliže to tak bude, tak že peníze převede na charitu. Z mého pohledu není ani tak problém v jeho pochybení s majetkovým přiznáním, byť to by se politikovi stávat nemělo, navíc takto vysoce postavenému...

V Lidových novinách jsem četl, že se o případ zajímají pražští detektivové z Odboru hospodářské kriminality. Co teď zjišťují?

To je další linka, která je za mě velmi smutná, protože to není tak, že by se kauza vynořila z hlediska úřadů dnes. Je to kauza, která minimálně v posledních několika letech, zhruba od roku 2020, opakovaně končila na stole policie. Trestní oznámení podávali například klienti Glocinu, tedy toho finančního schématu, ve kterém skončily možná až miliardy korun neznámo kde.

To je to schéma Aleše Kohoutka, někdejšího člena Krejčířova gangu...

Ano. V této souvislosti podal trestní oznámení i Finanční analytický úřad, který v něm přesně psal, že Glocin má konto v PDZ. Identifikoval velmi přesně jednotlivé platby, které odcházely do zahraničí, s tím, že jsou podezřelé a že to nasvědčuje tomu, že tato kampelička je účastna na nějakém poměrně velkém podvodu. Ale policie dodnes veškerá trestní oznámení odložila. Tu takříkajíc odkládačku v případě propletence Glocinu a PDZ jsem četl a za mě je tam patrná snaha policie to odložit. Nechali si předložit nějaké dokumenty, ale vlastně papíry, na kterých mohlo být napsáno víceméně cokoliv, a dále se tím nezabývali.

Teď po letech se konečně zdá, že výsledkem novinářské práce, která je motivovaná i tím rozkrýt vazby PDZ na politiky a různé podezřelé transakce ohledně nákupu zbraní pro Ukrajinu nebo právě Glocinu, bude to, že se na to policie zaměří více. Víme, že dozor nad kauzou převzalo Vrchní státní zastupitelství v Praze Lenky Bradáčové, které ze zákona má prověřovat ty nejzávažnější kauzy. Takže uvidíme, jestli se něčeho dočkáme. Druhá věc je, že ČNB, která doteď všechny podezřelé věci shrnula jenom do jedné pokuty, která měla výši asi 200 tisíc korun a byla úplně bagatelní v kontextu toho, jaké peníze tekly přes PDZ, zahájila řízení o odejmutí licence. To by mohlo vyústit v to, že PDZ přestane fungovat. Když se podíváme na pozvánku na poslední mimořádnou členskou schůzi, kterou záložna svolala na duben, tak tam je i jeden bod, který mluví o likvidaci. Záložna to nekomentuje, ale lze z toho usuzovat, že s tímto potenciálem vedení PDZ počítá.

Když se vrátím k tomu, co se má tento týden ještě odehrát, totiž ta mimořádná schůze Sněmovny – chápu správně, že tak velkým problémem není ani tak zapomenutý milion Petra Fialy, ale to, co se v PDZ dělo mimo to a s čím premiér této země spojil své jméno, byť ještě v době, kdy nebyl premiérem?

To je zhruba ve zkratce to, co je podstatou kauzy. Pan Petr Fiala je člověk, který by měl podléhat nejdetailnější veřejné kontrole, je to premiér ČR, který vkladem, ale zejména členstvím V PDZ spojil své jméno s řadou velmi podezřelých transakcí, podezřelých jmen, neřkuli i podezřelých jmen z ODS za situace, kdy jako předseda deklaroval, že se strana očistí od, řekněme podezřelých, kmotrovských praktik a transakcí. Pro mě je to celé dosti hrůzostrašná ilustrace toho, že tady od roku 1996, to znamená téměř 30 let, existuje finanční ústav, který je plný velmi nestandardních praktik, přitom má ze zákona podléhat velmi detailní kontrole ČNB, policie, Finančně analytického úřadu, a čeští politici nejenom, že se nesnaží nastavit zákony tak, aby se tyto věci dít v Česku nemohly, ale naopak se ještě stanou podílníky takové kampeličky.

