Tak směšné, že to pochopí i venkovský advokát jako jsem já, tvrdí o kauze Huawei Vojtěch Filip

Předseda KSČM Vojtěch Filip se minulý týden vrátil z Číny, kde se mimo jiné setkal i s představiteli firmy Huawei. Před technologiemi této čínské společnosti varoval Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIP), Filip ale Huawei hájí. „Už ve chvíli, kdy se vyjádřil, jsem to považoval za chybu českých úředníků, že se v konkurenčním boji přikloní na jednu stranu," řekl v pondělí ve 20 minutách Radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu Praha 8:00 22. ledna 2019

„To byla stranická cesta, kterou jsem plánoval od asi září loňského roku, ale bohužel jsem neměl čas. A pokud jde o cíl cesty, tak jsem si k tomu ještě přidal návštěvu firmy Huawei,“ komentoval politik výjezd, na kterém se setkal například i s místopředsedou všečínského shromáždění lidových zástupů.

Návštěvu Huawei prý Filip neplánoval. „Ale když mě požádali o setkání, tak jsem to akceptoval,“ uvedl. „Rád jsem se seznámil s jejími novými technologiemi a to je všechno,“ dodal.

O Huawei se několik týdnů mluví v souvislosti se zprávou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde varoval před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE.

Varování se netýkalo běžných uživatelů, ale pouze lidí, kteří pracují na vysokých postech ve velkých firmách nebo státní správě. Čínské společnosti se poté zastal prezident Miloš Zeman a právě Vojtěch Filip.

„Bylo to tak směšné, že to pochopí, jak já říkám, i venkovský advokát jako jsem já,“ řekl v rozhovoru. „Podívejte se, to máte, jako když máte stůl, to je ten hardware, to je to železo, to je nějaké zařízení, a pak je software, to jsou ty papíry na tom stole a ty papíry si přeci děláme my, to nám nedělá žádná firma. Prosím vás, to bylo tak směšné od začátku, že mi to připadalo opravdu nedůstojné tak vysokých úředníků státu,“ vysvětloval.

Do kauzy se podle svých slov vložil z toho důvodu, že chce šetřit peníze daňových poplatníků. „Už v tu chvíli, kdy se vyjádřil Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, jsem to považoval za chybu českých úředníků, že se v konkurenčním boji přikloní na jednu stranu a to ještě podotýkám, že je ta strana mnohem dražší, to znamená, že by stát musel nakupovat dražší výrobky, když může kupovat lacinější,“ myslí si. Na jeho názoru se ani po zahraniční cestě nic nezměnilo.

Zákon o spolupráci

Česká sinoložka Olga Lomová, ale i další odborníci, mluví o tom, že v Číně existuje zákon, který nařizuje místním firmám spolupráci s čínskými zpravodajskými službami. „Já jsem o něm nikdy neslyšel. Jako zákon Čínské lidové republiky nic takového není,“ reagoval Filip.

Na dotaz moderátorky, že něco takového netvrdil ani generální ředitel společnosti Huawei uvedl, že „to je jeho věc“. „Já vám odpovídám, co já vím, jakou já jsem dostal odpověď,“ uvedl s tím, že se ohledně toho v Číně informoval.

Pokud by se však prokázalo, že čínské firmy předávají informace tajným službám, mělo by se to podle Filipa potrestat.

„Vadí mi zneužívání zpravodajských služeb od každého státu. Takže když se o tom bavíme, tak já vám jenom říkám, že já nemohu věřit tomu, že to dělají pouze čínské firmy. (...) Tak ať se Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost snaží, aby nás nemohly vytěžovat zpravodajské služby jiných států: německých, amerických, ruských, čínských, indických, izraelských,“ řekl.

