Také koně si zaslouží klidné stáří. Dopřávají jim ho na farmě Rolinka v Křižanech

„Převážně k nám chodí koně, které už majitelé nechtějí. Třeba ze zdravotních důvodů, že už se na zvířatech nedá jezdit. Přijímáme i zvířata odebraná krajskou veterinární správou,“ vysvětlila chovatelka Zuzana Poláková.

V Rolince žije v současnosti 14 koní. Některá zvířata byla týraná, mnohá z nich už nemají zuby, jeden z koní je po mrtvici. Nejstarší zvíře je 39letá samice poníka. Podle Polákové už ale měli i 42leté koně.

„Najímáme si služby, co se týče závozu krmení do ohrad, protože když má balík sena 800 kilo, tak to bychom tam asi opravdu nedostali“, vysvětluje chovatelka Zuzana Poláková.

„Ale dělám to já, pomáhá mi dcera a moje mamka. A po finanční stránce – my si děláme svoji práci, abychom tady tu naši zvířecí charitu ufinancovali. Plus máme transparentní účet, ale 95 procent všeho na ta zvířata si hradíme z vlastních zdrojů,“ přiblížila Poláková. Přesto vítají každou pomoc.

„Každá koruna je pro nás pomoc, ať je to příspěvek na kováře, veterináře“, říká chovatelka.

„Tím, že to jsou stará zvířata, tak spotřebují hodně kloubních výživ a krmení. Spoustu koní máme bezzubých, takže dostávají kašičky. To samozřejmě stojí spoustu peněz, kupovat granulované krmení nebo seno,“ dodává.

Kromě toho by chtěli také obnovit sbírku na speciální traktor, který by jim v koňském domově důchodců usnadnil tu nejtěžší práci.