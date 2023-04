Pro barvu jejich dlouhé srsti se takinům také říká takini zlatí. Zvíře je kromě nápadné srsti typické i svými mohutnými zatočenými rohy, které mohou být i přes 60 centimetrů dlouhé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trochu koza, trochu ovce. Takini čínští z liberecké zoo obydlují evropské zoologické zahrady

„Literatura běžně udává, že samec mívá až 300 kilo,“ popisuje hlavní zoolog Luboš Melichar.

Zvířata je možné pozorovat ve výběhu. Kolik jich návštěvníci zoo mohou napočítat? „Máme tu samce, čtyři chovné samice, jejich loňská mláďata, to už jsme na devíti, a jedno letošní mládě. Takže 10 zvířat,“ počítá zoolog.

V zoo si žijí docela potichu, v klidu si uždibují seno… „Mláďata pobekávají, samice vydávají bručivý zvuk, pokud jsou třeba oddělené od mláďat, ale dohromady to nijak zvlášť hlasitá zvířata nejsou,“ doplňuje.

Takini čínští jsou zvláštní zvířata – vypadají trošku jako kříženec horské kozy a velké ovce a odhadem délku mohou mít na délku kolem dvou metrů. A když se podíváme ještě blíže, tak mají dost krátké a zavalité nohy.

Unikátní vývoz z asijského kontinentu

Sudokopytníky dovezli zaměstnanci liberecké zoo přímo z Číny v srpnu 2002. „Byl to pár z pekingské zoologické zahrady. Samec musel být na poslední chvíli vystřídán, protože ten, který byl určený do transportu, uhynul, takže pekingská zoologická rychle sháněla náhradu z jiné zoo, což byla velmi významná událost hlavně pro nás, protože tím bylo zaručeno, že zvířata velmi pravděpodobně nebyla příbuzná,“ říká zoolog.

Takinové v liberecké zoo | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

Byl to první vývoz takina čínského mimo asijský kontinent. „A dokonce do dnešní chvíle také poslední, protože z Číny se žádný takin už nevyvezl. Čína dost změnila vývozní politiku, minimálně co se týče tohoto druhu,“ říká Luboš Melichar.

„První mládě se narodilo po čtyřech letech a od té doby jsme přivítali na světě celkem 51 mláďat a všechna z nich byla transportována za účelem založení nebo posílení chovu do dalších zoologických zahrad. Takže návštěvníci dnes už uvidí takiny nejenom tady u nás, v Liberci, ale také v Chomutově nebo v plzeňské zahradě,“ doplňuje mluvčí zoologické zahrady Barbara Tesařová.

Vlastní chovný program

Za záplavou takinů v evropských zoologických zahradách stojí právě liberecká zoo.

Kriticky ohrožený unikát. V ostravské zoo se množí želvy chrámové, v Evropě je chovají jen tři zahrady Číst článek

„A jsme na to pyšní, protože kdyby se v chovu ze začátku něco nepovedlo, tak jsme si tady dnes možná ani nepovídali. Pro takiny nebyl stanoven žádný chovný program, tak jsme si ho tak trochu stanovili sami.

Dlouhá léta jsme měli všechny takiny ve svém majetku, včetně těch, kteří se narodili v dalších zoologických zahradách, abychom měli možnost rozhodovat o tom, co s těmi dalšími zvířaty bude.

Pečlivě jsme vybírali první partnery k tomu, abychom ten chov opravdu rozjeli. Začínali jsme se zvířecím parkem v Berlíně, s Chomutovem, s Drážďany. Dneska je situace jiná. Evropská asociace zřídila pro takina čínského chovný program,“ uzavírá Luboš Melichar.

Takin čínský je mimo evropské zoologické zahrady k vidění i v zoo v Číně, Indonésii, Japonsku a americkém San Diegu.