Soud zrušil odvolání bývalé šéfky státního zastupitelství v Ostravě. Vrátila se zpět do funkce

Okresní státní zastupitelství v Ostravě znovu, po téměř čtyřech letech, řídí Tamara Kornasová. Umožnil to lednový rozsudek Městského soudu v Praze, který zrušil rozhodnutí ministerstva spravedlnosti o jejím odvolání. Podle verdiktu, který má Radiožurnál k dispozici, byla vystavena masivním kontrolám nadřízených, které měly projevy šikany nebo bossingu. Ostrava 8:44 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Okresní státní zastupitelství v Ostravě znovu řídí Tamara Kornasová | Foto: Andrea Čánová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem ráda, že pravda vyšla najevo. Zažila jsem toho už tolik, že je lepší se od toho trošku odtáhnout a mít nadhled,“ říká Tamara Kornasová v kanceláři okresní státní zástupkyně, kam se vrátila po více než třech letech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o boji o státní zastupitelství Ostravě

Podle rozsudku Městského soud v Praze totiž ministr spravedlnosti důvody, pro které ji zbavil funkce, pořádně nevysvětlil. Rozhodnutí mělo vady a nešlo přezkoumat.

Podle Kornasové ji tehdejší nadřízení vytýkali maličkosti, třeba že špatně hlídá pracovní dobu svých podřízených. „Nebylo stanoveno, jaké konkrétní povinnosti jsem měla porušit. Bylo mi vytýkáno, že státní zástupci nechodí úplně přesně. Měli jsme pevně stanovenou pracovní dobu, a že přišli o pár minut později, že tady zůstávali déle, to nebylo vůbec bráno v potaz.“

Odsouzený lobbista Dědic čelí další obžalobě. Podle ní chtěl skrýt původ milionů z korupce Číst článek

Jenže mezitím, co bojovala o návrat do funkce, usedl do jejího křesla řádně jmenovaný nový šéf státního zastupitelství Ladislav Hradil. A když spor vyhrála, hrozilo dvojvládí. K tomu nedošlo - její předchůdce se funkce vzdal.

„Není možné, aby na jednom státním zastupitelství, ještě k tomu největším v rámci Moravskoslezského kraje, vedle sebe fungovali dva okresní státní zástupci, kteří by se při každém rozhodnutí měli nějakým způsobem domlouvat, zda je to vůle obou dvou,“ potvrzuje krajský žalobce Libor Malý

Ministerstvo spravedlnosti nyní řeší, jak se k celé kauze postaví. „Ministerstvo může proti rozsudku městského soudu podat kasační stížnost a je to možnost, kterou v tuto chvíli zvažujeme,“ upřesnil mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Tamara Kornasová vyhrála i spor o ochranu osobnosti se svou bývalou nadřízenou.