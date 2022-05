Expert o darovaných tancích: Němci to nedělají jako charitu. Může to být ale výhodné pro obě strany

Česká republika dostane od Německa patnáct tanků Leopard 2A4 a později by měla dokoupit dalších až padesát modernějších Leopardů 2A7. Podle vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra jde v tuto chvíli o nejlepší řešení, které může být výhodné pro obě strany. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz také řekl, že darované stroje jsou v některých ohledech lepší než současné české tanky T-72M4 CZ, které ale mají lepší systém řízení palby. Praha 6:00 22. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tank Leopard 2A4 | Zdroj: Profimedia

Německo daruje Česku 15 tanků Leopard 2A4 jako náhradu za zbraně, které Česko poskytlo Ukrajině. Pokud je porovnáme se současnými českými tanky T-72M4 CZ, jde pro českou armádu o kvalitativní posun směrem kupředu?

Na tuhle otázku se nedá odpovědět úplně jednoduše. Je potřeba si uvědomit, že tank Leopard 2 vznikl na konci sedmdesátých let, tedy později než základní verze tanku T-72. V tomto smyslu je novější. Takže Leopard 2A4 jednoznačně překonává tanky T-72M1, ty nemodernizované, kterých pořád pár desítek máme a z nichž jsme část poslali na Ukrajinu.

Německo daruje Česku patnáct tanků Leopard. Pomůžou nahradit techniku darovanou Ukrajině Číst článek

Pokud jde o tank T-72M4 CZ (česká komplexní modernizace sovětského tanku T-72, pozn. red.), tam je to komplikovanější, protože třeba jeho systém řízení palby je lepší než u starého leopardu, ale zase pancéřová ochrana leopardu je mnohem lepší. Takže jak v čem, tady se to nedá úplně jednoznačně říct.

Musíme si uvědomit, že tanky Leopard 2A4, které dostaneme, jsou jen první krok. Slouží pro výcvik, aby se naši tankisté naučili zacházet s německou technikou, se kterou pochopitelně nemají zkušenosti. A potom si od Němců koupíme nějakých 50 kusů nových tanků Leopard 2A7. A to bude páteřní typ našich tankových vojsk. Je to v podstatě podobný scénář, jaký realizují Maďaři. Rozdíl je, že si koupili i tanky Leopard 2A4, zatímco my je dostaneme.

Tank Leopard 2A7 překonává i modernizované T-72M4 CZ úplně ve všem. To je obrovský posun. Dá se bez přehánění říct, že Leopard 2A7 určitě dnes patří mezi tři čtyři nejlepší tanky na světě.

Německý tank Leopard 2A7 | Zdroj: Profimedia

O tanku T-72 se v poslední době hodně mluvilo v souvislosti s válkou na Ukrajině a to i kvůli tomu, že jim často po zásahu odlétávaly věže kvůli umístění munice v prostoru pro osádku. Leopard má tento problém vyřešený lépe?

Samozřejmě. Musíme si zase uvědomit, proč Sověti od 60. let vyrábí tanky, které mají pouze tříčlennou osádku – nemají nabíječe, mají nabíjecí automat, který je umístěný ve věži. Obecně je rozšířený omyl, že nabíjecí automat nabíjí rychleji než člověk. Ve skutečnosti lidský nabíječ v západních tancích nabíjí rychleji než automat. Sověti to udělali proto, že potřebovali zmenšit siluetu tanku. Potřebovali, aby ve věži seděli jen dva lidi – velitel a střelec.

Polsko posílá na Ukrajinu přes 200 tanků T-72. ‚Máme jich nadbytek,‘ zní z Varšavy Číst článek

Potřebovali za každou cenu odstranit nabíječe, aby ho mohli zmenšit. Takže zabudovali nabíjecí automat, který je problematický. Je to takový „kolotoč“, oficiálně se tomu říká karusel, v naší armádě mu vojáci přezdívají „zk***enej kolotoč“, protože když tam dá člověk blbě loket, tak mu ho to v lepším případě zhmoždí a v horším mu tu ruku zlomí.

Kromě toho platí, že karusel je umístěn ve věži, všude kolem je naskládaná munice a ve chvíli, kdy tank dostane zásah, tak v naprosté většině případů následuje sekundární exploze, která utrhne věž a samozřejmě usmrtí posádku. Takže tři lidi mrtví, tank se nedá opravit, totální stoprocentní ztráta.

U západních tanků je to řešeno tím způsobem, že munice je uložena vzadu ve věži odděleně od prostoru posádky. Když dojde k explozi, tak je mnohonásobně větší šance na přežití, protože exploze roztrhne zadek věže – konstrukce je udělaná tak, aby energie exploze směřovala dozadu a nahoru – takže osádka má slušnou šanci to přežít. Samozřejmě není záruka, že to přežije, ale ta šance je docela slušná. V tanku sovětské konstrukce je ta šance prakticky nulová. To je principiální rozdíl.

Existují některé západní tanky, které taky mají nabíjecí automaty, třeba francouzský leclerc – pro leopardy se s ním počítá v budoucnu, na konci této dekády by se měl nabízet i leopard s nabíjecím automatem – ale západní automaty jsou řešené úplně jinak. Jsou řešené jako pásové dopravníky s horizontálně umístěnou municí a nachází se tamtéž, jako se nachází zásoba munice, čili opět v zádi věže, tudíž opět žádné ohrožení osádky.

Principiální rozdíl mezi západními a sovětskými tanky je právě v umístění munice. U sovětské konstrukční školy je munice přímo tam, kde je osádka – je prakticky obskládaná municí, protože ne všechno je v karuselu. Karusel má kapacitu něco přes dvacet nábojů – úplně přesně si to nepamatuji – a dalších zhruba dvacet je umístěno opravdu, kde se dá. V T-72 jsem seděl, takže vím, jak to tam vypadá. Kvůli munici tam není skoro k hnutí.

Německo by mohlo Ukrajině dodat další zbraně. Zvažuje zaslání houfnic i rychlopalných děl Číst článek

Zatímco u západních tanků – ať už je tam lidský nabíječ, nebo je tam pásový automat jako ve francouzském leclercu – je munice oddělená pancéřovou přepážkou od prostoru osádky. Takže v případě sekundární exploze katastrofická destrukce jako u sovětských tanků nenastane.

Západní tanky jsou větší a těžší oproti sovětským. Jsou ovšem lépe pancéřované. To, že leopard váží o tolik víc než T-72, tvoří hlavně pancíř. Západní armády vždy kladly na první místo ochranu a přežití vojáků.

V Sovětském svazu byl voják něco podobného jako tank, to znamená, byla to spotřební jednotka. Něco jako ochrana životů posádky, nedejbože pohodlí, se v Sovětském svazu nenosilo, a proto také bojové vozidlo pěchoty BVP-2, které máme a které – doufám – bude brzy nahrazeno něčím lepším, je z hlediska ergonomie pravděpodobně nejhorší dopravní prostředek, jaký kdy kdo vytvořil.

Naprostá většina sovětské vojenské techniky je ergonomická katastrofa. A totéž z hlediska ochrany osádky. Takže je dobře, že konečně pořizujeme nějaké západní tanky, které jsou v tomhle o světelné kroky jinde.

Středoevropský tank

Ministerstvo obrany oznámilo, že do budoucna počítá s modernizací tanků Leopard 2A4 na verzi 2A7+. Jak náročná tato modernizace je a v čem se tyto dvě verze liší?

Není náročná, je nemožná. To v podstatě nejde. Rozdíl mezi verzí 2A4 a 2A7 je tak obrovský, že z toho tanku by zůstalo torzo. To je prakticky nemožné, to se prostě nedělá. Tank Leopard 2 má dvě generace. První generace tanků Leopard 2 končí verzí 2A4. A počínaje verzí 2A5 – a tak se to dá velmi snadno poznat – je jinak řešená věž. Čelo věže má klínový tvar. 2A4 je poslední verze, která má kolmé čelo věže. Došlo také k prodloužení hlavně kanonu, dramaticky se zlepšila veškerá elektronika a tak dále.

Německé tanky Leopard 2A7 | Zdroj: Profimedia

Základní konstrukce zůstává stejná, ale změnilo se tam tolik, že ta modernizace se nedělá. Přísně technicky by to asi nějak udělat šlo, ale prakticky je to nemožné a nikdo to tak nedělá a dělat nebude. Nějaká modernizace třeba podle polského vzoru se udělat dá, elektronika by se dala vyměnit, zlepšit pancéřování a podobně.

Takže když ministerstvo mluvilo o tom, že počítá s modernizací na 2A7+, tak podle vás k něčemu takovému dojít nemůže a nedojde?

Určitě nějaká modernizace 2A4 možná je. Poláci to dělají, mají to označené jako Leopard 2PL. 2A4 se dá modernizovat, že se dostane na úroveň něčeho, co 2A7 může zhruba odpovídat. Ale přímo udělat z 2A4 2A7+ nejde. Asi to ministerstvo myslelo dobře, ale řeklo to blbě. Polská modernizace 2A4 na verzi Leopard 2PL z hlediska praktické bojové hodnoty by mohla být asi na stejné úrovni jako 2A7, ale nebude to úplně ono. Nemůže být.

O raketové systémy Rusové přicházejí dva kilometry za frontou, diví se Čech, který ověřuje ztráty Číst článek

České tanky jsou vybavené kanónem ráže 125 mm, ale u leopardů by mělo jít o kanony s ráží 120 mm. Nebude jako v případě protiletadlových gepardů, které mělo Německo dodat Ukrajině, problém s dodávkami munice?

Tam se to zaseklo na Švýcarech. Švýcaři nechtěli dodat munici. Ale tady munici vyrábí Němci a tu nám budou dodávat. To je samozřejmě věc, která se musí dojednat, Musíme si uvědomit, že si nekupujeme jenom tanky. Budeme si kupovat nějaký balík, kde musí být tanky, podpůrná vozidla – například vyprošťovací nebo mostní tanky – musí být zajištěny dodávky náhradních dílů, musí tam být servis, musí tam být opravy, musí tam být munice a výcvik.

Kupujeme si životní cyklus tanků třeba na třicet let. Takže to teď musí být všechno předmětem jednání mezi Prahou a Berlínem a bylo by samozřejmě dobré, kdyby se do toho programu zapojil i český průmysl. Nebo československý, protože Slovensko jde stejnou cestou jako my. Dostanou za svoje tanky Leopardy 2A4, ale na rozdíl od nás si novovýrobu kupovat nebudou, protože na to – zdá se – nemají peníze. Zatím není určené, kolik jich Slovensko dostane, ale také bude mít Leopardy 2A4.

Takže se tady nabízí možnost, že by se český a slovenský průmysl do toho mohl zapojit. U nás pardubická Explosia může vyrábět prachové náplně a slovenská MSM může vyrábět střely.

Tank T-72M4CZ Armády ČR | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Není darování tanků leopard české armádě skvělým německým manévrem, kterým „donutí“ Českou republiku při modernizaci tankového vojska nakoupit i další leopardy a nevybrat si třeba americké abramsy? Armády přece potřebují mít co nejméně typů různých zbraní a být co nejvíce unifikovány.

Samozřejmě že to Němci nedělají jenom z dobré vůle. Samozřejmě z jejich pohledu je to rozumný krok. Němci nejsou hloupí, nedělají to jako charitu. Když s nimi ten obchod dobře vyjednáme, tak to bude oboustranně výhodné, protože Leopard 2 je vynikající vozidlo. Je to tank, který je tady relativně dlouho – od konce 70. let – má výborné zkušenosti, ale pořád má velký evoluční potenciál.

Data o zničené technice ve válce na Ukrajině ověřuje blog Oryx. Ruské ztráty jsou čtyřikrát vyšší Číst článek

Pořád počítají s tím, že ho budou dál modernizovat – na konci této dekády by měla přijít verze s nabíjecím automatem, už teď se zkouší verze s kanonem 130 milimetrů, který by dramaticky zvýšil palebnou sílu vozidla. Takže tohle všechno je na stole a ten tank tady bude určitě ještě velice dlouho.

Stane se z něj standardní středoevropský tank, protože už teď leopardy mají Němci, Rakušani, Poláci a Maďaři, budeme ho mít i my a Slováci, takže tady vznikne skupina šesti zemí ze střední Evropy, které budou mít leopardy. Mají je i další země v Evropské unii a v NATO, mají je Švédové, má je Norsko, Španělsko, Řecko a nevím kdo všechno ještě, protože seznam je dlouhý. Je to suverénně nejrozšířenější evropský tank.

Je to velmi kvalitní platforma, která má dobré provozní zkušenosti a má před sebou i evoluční potenciál, takže to není něco, že by nám Němci nacpali něco špatného, to rozhodně ne. Pro nás je to v tuto chvíli realisticky nejlepší řešení. Samozřejmě že tím budeme s Německem nějakým způsobem provázaní, to je jasné, ale to jinak ve střední Evropě nejde.

Problém s mosty

Jaké problémy čekají na Armádu ČR při zavedení leopardů do služby?

Nechce se mi říct slovo problém, protože slovo problém budí dojem něčeho negativního. Když bych mluvil anglicky, tak použiju „issue“, tedy něco, co se musí vyřešit, ale není to nutně špatně.

České firmy opraví bojovou techniku z Ukrajiny. První budou tanky T-64 Číst článek

První věc: Leopard 2 má čtyřčlennou posádku, je tam nabíječ, zatímco naše tanky jsou třímístné, není tam lidský nabíječ, takže naše armáda bude muset vycvičit a nabrat lidi na pozici tankových nabíječů. Máme-li teď v rotě deset tanků, tak je to třicet lidí. Když budeme mít rotu deseti leopardů, tak to bude čtyřicet lidí, takže deset vojáků bude nutno nabrat a vycvičit. Je to něco, co se musí vyřešit. Profesi tankového nabíječe naše armáda už hodně dlouho nemá, takže ji bude muset znovu zavést. To je odrážka číslo jedna.

Odrážka číslo dvě, jak jsem zmiňoval, Leopard 2 je těžký, mnohem těžší než naše současné tanky. Poslední verze Leopardů 2, jako je 2A7, není daleko od 70 tun a to se taky bude muset řešit. Za prvé většina našich mostů je dimenzovaná na 50 tun, takže se na to bude muset dávat pozor při přesunech tanků. A budeme muset koupit podvalníky na přesuny takto těžkých tanků, protože takové podvalníky naše armáda nemá. T-72M4 CZ váží něco přes 40 tun, takže je mnohem lehčí než leopardy.

To navíc je pancéřování, které chrání osádku, takže to není špatně. Ale musíme si s tím poradit z hlediska logistického zajištění. Čeká nás práce, čekají nás úkoly. Ale až se to podaří vyřešit, tak budeme mít tankové vojsko na opravdu vysoké úrovni.

Tank T-72 na Ukrajině | Foto: Serhii Nuzhnenko | Zdroj: Reuters

Co bude s tanky T-72M4 CZ?

Předpokládám, že si T-72M4 CZ necháme, že je nevyřadíme. Před ukrajinskou válkou byl záměr, že třicet tanků T-72M4 CZ projde nějaký programem – zuřivě se vyhýbali slovu modernizace, říkali tomu prodloužení životního cyklu, i když to fakticky nic jiného nemělo být.

Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na modernizace 33 tanků. Ke zdražení nedošlo Číst článek

Jde o to, že z těch třiceti modernizovaných tanků jich reálně funguje asi dvacet, deset je mimo provoz a používají se jako zdroj náhradních dílů pro těch dvacet. Na některé subsystémy, hlavně na systém řízení palby, už se nevyrábí náhradní díly. Právě proto se musí brát z těch deseti tanků. Takže výsledek je ten, že část českých tankistů musí používat staré nemodernizované T72M1. Normálně jsou určené pro záložáky.

Právě proto byl záměr těch třicet modernizovaných tanků protáhnout nějakým „programem prodloužení životního cyklu“, fakticky modernizací, která by nahradila ty už nepodporované systémy, zejména systém řízení palby, a byla představa, že nám vydrží i po roce 2030 a potom se budou řešit nové tanky. Úplně to nespěchalo, klíčová jsou bojová vozidla pěchoty a stíhačky, to spěchalo víc.

Ale teď se naskytla tato nabídka od Němců, která byla využitá a myslím si, že je to dobře, ale teď je otázka, co s T-72M4 CZ. Jestli se to prodloužení životního cyklu udělá, nebo ne. Osobně bych byl pro to, aby se to udělalo a aby tyhle tanky tvořily třetí prapor. Abychom měli dva prapory leopardů zhruba po třiceti tancích a pak třicet T-72M4 CZ, protože sice ten tank má svoje problémy, ale třeba pro záložáky je to pořád velmi dobrá věc.

Tím se nám vytváří šance, že dohromady bude 60 leopardů a třicet T-72M4 CZ a budeme se blížit ke stovce tanků. To už je docela slušná síla. Radši bych viděl dvě stovky, ale u stovky to začíná dávat smysl, začíná to mít slušnou úroveň.