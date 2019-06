Ve Lhotce spustili na Labe nový tanker, cestu do Nizozemska ale brzdí nedostatek vody

Ve Lhotce nad Labem na Litoměřicku spustili v pátek odborníci na vodu říční tanker určený pro zákazníka v Nizozemsku. Rozvážet bude jedlé oleje do vnitrozemí. Cestu k cíli nyní brzdí nedostatek vody, čekat bude proto musí v přístavu na odplutí. Lhotka nad Labem (Litoměřicko) 18:10 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nový tanker je dlouhý 86 metrů a široký 11,5 metru. Přijet pro něj měl remorkér z Německa, který kvůli nízké hladině uvízl u Drážďan. „Je to problém, nezbývá než čekat,“ řekl v pátek novinářům obchodní zástupce loděnice Jurij Kulchytskyj.

V loděnici stavěli tanker devět měsíců. „Specifický je tím, že nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli, je jich celkem sedm pro převoz tekutiny,“ uvedl Kulchytskyj.

Předchozí zakázkou firmy byl chemický tanker také pro nizozemského zákazníka. Na vodu byl spuštěn loni na konci července, v lovosickém přístavu čekal na zvýšení hladiny Labe až do února letošního roku. „Nesplavné Labe je pro nás potíž, řeší se to desítky let, ale zatím na konkrétnější výsledek čekáme,“ uvedl Kulchytskyj.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) nedávno uvedl, že bude nadále prosazovat stavbu jezu v Děčíně. Projekt, který by podle rejdařů výrazně zvýšil splavnost Labe, brzdí především spory kvůli jejímu vlivu na okolní krajinu.

V loděnici ve Lhotce se po spuštění tankeru na vodu uvolnil prostor pro další práci. „Zatím to vypadá, že bude mít práci minimálně na tři roky,“ uvedl Kulchytskyj. V loděnici pracuje podle potřeby od 60 do 100 lidí.