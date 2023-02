Silničáři kvůli intenzivnímu sněžení uzavřeli pro kamiony silnici z Tanvaldu na Harrachov

Silničáři v Libereckém kraji uzavřeli kvůli intenzivnímu sněžení od 6.00 pro nákladní auta nad 3,5 tuny frekventovanou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta tudy projedou. Omezení by mělo platit až do nedělní půlnoci. Podle stavu sjízdnosti a vývoji počasí se může být termín uzavírky změnit, sdělil Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Liberec 8:37 25. února 2023