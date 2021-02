Firma má školám dodávat antigenní testy, na jejím kontě je ale ztráta 12 milionů korun. Kryje ji půjčkami

Společnost Tardigrad International Consulting, která má státu za stovky milionů dodat antigenní testy pro školáky, vytvořila za tři roky svého fungování ztrátu přes 12 milionů korun. Vyplývá to z účetních závěrek firmy od roku 2017 do 2019, které má Radiožurnál k dispozici. Původně dokumenty v obchodním rejstříku chyběly, což vyvolávalo otázky o hospodaření firmy. Podle oslovených ekonomů firma ani tak pochybnosti nerozptýlila. Praha 15:02 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednatelka společnosti Monika Jírovcová zatím na dotazy Radiožurnálu nereagovala. A nevysvětlila ani to, odkud vzala desítky milionů, které musela zaplatit za dodávku testů z Číny. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O výsledcích hospodaření firmy v pátek informoval i server Neovlivni.cz.

„Nepůsobí jako stabilní zavedená společnost, která za sebou něco má, která je schopná demonstrovat nějaké know-how,“ hodnotí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, který si dokumenty na žádost Radiožurnálu prostudoval.

„To se ale týká té firmy, nehodnotím osoby, které jsou za ní. Ale z tohoto konkrétního výsledku to vypadá, že je to společnost, která se nějakým způsobem zjevila a vstupuje do vztahu se státem v takto zásadní až strategické věci.“

Ze zpráv rovněž plyne, že ztrátu společnost kryje půjčkami za 14 milionů korun. Podle Vladimíra Králíčka z Fakulty účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ale není vůbec jasné, odkud si firma několikamilionovou částku na svůj dosavadní provoz půjčila.

„Žádná normální banka jim v situaci, v jaké se nachází, nemohla půjčit. To znamená, že jsou závazky vůči nějakým spřáteleným osobám,“ říká Radiožurnálu. Půjčka se navíc podle něj jeví jako velmi výhodná, protože podle účetnictví firmy dosahuje roční úrok pouze přibližně na jedno procento.

Jednatelka společnosti Monika Jírovcová zatím na dotazy Radiožurnálu nereagovala. A nevysvětlila ani to, odkud vzala desítky milionů, které musela zaplatit za dodávku testů z Číny.

O tom, že společnost vyhrála výběrové řízení, ačkoliv nesplnila podmínky tendru – konkrétně termín dodání – informoval server Seznam Zprávy.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který měl zakázku na starosti, to vysvětloval tím, že komise musela podmínky změnit, protože žádná z firem nebyla schopná testy dodat podle požadavků.

„Oslovili jsme přesně ty firmy, které nám ministerstvo zdravotnictví řeklo, že máme oslovit. Vzhledem k tomu, že tím cílem tendru bylo zajistit množství testů do 1. března, tak vzhledem k tomu, že žádná z firem nesplňovala termín 25. února, tak komise hledala dál firmu, která je schopna splnit nejbližší termín po. A to byla společnost Tardigrad,“ uvedl tehdy Hamáček.

Termín 28. února

Tardigrad ale nenabídla ani nejnižší cenu. Třeba společnost Chironax Diz slíbila, že dodá testy o 40 milionů levněji.

Jenže Chironax Diz je pro změnu spojená s obviněným podnikatelem Tomášem Horáčkem, jehož policie viní z toho, že uplácel manažery kvůli zdravotním zakázkám. On sám se k tomu ve výpovědi přiznal a usiluje o status spolupracujícího obviněného.

Horáček napojení na firmu nekomentuje. Nicméně podle obchodního rejstříku firmu vlastní a jedná za ni Ivana Kučerová. Server Aktuálně.cz upozornil, že žena ve skutečnosti pracuje jako recepční. Kromě toho nepopírá, že Horáčka zná.

Nadto ještě před měsícem za firmu jednala Kateřina Ryslová, která pracuje v advokátní kanceláři Teryngel a partneři, tedy firmě, která obhajuje Horáčka v kauze manipulací zakázek kolem pražských nemocnic.

Nejasná minulost

Ani firma Tardigrad ale nemá jasnou minulost. Byla založena v roce 2016 ve skotském Edinburghu, a to na virtuální adrese, kde aktuálně sídlí další stovka firem.

Skotskou matku tehdy navíc zastupovaly dvě právničky z Dominikánské republiky, jejichž jména se objevují v materiálech investigativní organizace Bellingcat, která se kromě jiného zabývá odhalováním praní špinavých peněz.

Monika Jírovcová, která byla od roku 2016 jednatelkou firmu a od roku 2019 ji vlastní, tvrdí, že se s nimi nikdy nesetkala.

„Společnost, když ji někde v zahraničí otevíráte, tak za vás otevírá právní zástupce. Já jsem s uvedenými dámami nikdy nejednala a nikdy jsem žádné takové dámy neviděla,“ řekla Radiožurnálu Jírovcová.

Jírovcová už dříve uvedla, že nejsou na trhu žádný nováček a že už v minulosti spolupracovala se státem – konkrétně Státním zdravotním ústavem. Jak ale zjistil Radiožurnál, o žádnou velkou zakázku nešlo. Státní zdravotní ústav se společností uzavřel dvě objednávky v hodnotě do 50 tisíc korun.

„Společnost dodala bezpečnostní transportní obaly na přepravu infekčního materiálu. Smluvní vztah byl uzavřen pouze na základě zaslaných objednávek a následně vydaných faktur. Dle zákona není povinnost zveřejnit objednávku/smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 tisíc Kč bez DPH nebo nižší,“ uvedla mluvčí Klára Doláková.

Tendr za čtvrt miliardy vyvolal přestřelku mezi ministrem vnitra Janem Hamáčkem v ČSSD a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Babiš chtěl tendr zrušit, nakonec se ministři dohodli, že zakázku rušit nebudou.