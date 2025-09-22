Tašovice mají dokončenou dostavbu vodovodní a kanalizační sítě. Napojí se na ni desítky domácností

V chatové oblasti Karlových Varů Tašovice Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech dokončilo projekt dostavby vodovodní a kanalizační sítě za necelých deset milionů korun. Desítky domácností v jihozápadní části města se tak budou moci napojit na vodovod i kanalizaci. Původní rekreační oblast se v posledních letech využívá především k trvalému bydlení, chyběla zde však základní infrastruktura. Sdružení o tom informovalo v tiskové zprávě.

Voda, kohoutková voda, kohoutek (ilustrační foto)

Vodovod byl podle Vaňka k dispozici pouze pro méně než polovinu domů a kanalizace nebyla žádná (ilustrační foto)

„V tašovické chatové oblasti v posledních letech neustále narůstá počet domů využívaných k trvalému bydlení, zdejší infrastruktura ovšem na tento rozvoj nebyla připravena,“ uvedl náměstek primátorky a místopředseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Vodovod byl podle něj k dispozici pouze pro méně než polovinu domů a kanalizace nebyla žádná.

Stavba trvala od března letošního roku a prováděly jí Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Podle jejich ředitele Zdeňka Frčka bylo položeno 1,14 kilometru vodovodního a 1,97 kilometru kanalizačního potrubí z polyetylenového materiálu.

Tlaková kanalizace

Vodovod se napojil na původní síť, voda se dodává z karlovarského systému ze zásobování z úpravny Březová.

Kanalizace ústí do stoky ve Slovanské ulici, která byla prodloužena o 120 metrů. Odpadní vody se odvádí karlovarským kanalizačním systémem do čistírny odpadních vod. „Počítáme s napojením zhruba 80 objektů na kanalizaci a 50 na vodovod,“ řekl Frček.

Podle Vaňka sdružení při výstavbě kanalizací dává přednost moderní technologii tlakové kanalizace.

„Nedostane se do ní dešťová ani podzemní voda, nemusí se odlehčovat do vodních toků, a je tak šetrnější k životnímu prostředí. Je také více variabilní, využívá menší profily potrubí, jednoduše se umístí v terénu a při pokládce snadněji využijeme bezvýkopové technologie. Tím se snižují náklady a urychluje výstavba,“ uvedl. Objekty se na ni napojují pomocí domovních čerpacích stanic.

Projekt uskutečnilo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, jehož je město Karlovy Vary členem. Celkové náklady dosáhly necelých deset milionů korun, zhruba 40 procent pokryla dotace ministerstva zemědělství.

