Politoložka Dvořáková: Vláda s řadou problémů. Hlasování o důvěře by se ale odkládat nemělo

Vláda v čele se šéfem ANO Andrejem Babišem je spojená s řadou problémů. Hlasování o důvěře kabinetu by se ale odkládat nemělo. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla politoložka Vladimíra Dvořáková. Rozhovor vznikal ještě v době, kdy nebylo jasné, že Babiš do čela resortu spravedlnosti nominuje Jana Knžínka. Rozhovor Praha 11:42 10. července 2018

Stalo se už někdy v historii Česka, že o důvěru šla žádat vláda, u které nejsou jasná jména hned dvou ministrů?

U nás se toho stalo hodně, ale tohle si přímo nevybavuji. Myslím, že je to nový prvek stylu našeho vládnutí.

Bylo by vhodné za této situace hlasování o důvěře odložit?

Myslím, že ne. Po mnohaměsíčním maratonu a zmatcích se dostáváme k tomu, že bychom mohli mít vládu, která má důvěru, nebo by se aspoň vyčerpal druhý pokus, který má pan prezident při jmenování premiéra a kdy vláda žádá o důvěru. Myslím, že odkládání by nebylo na místě.

Na druhou stranu bych předpokládala, že hnutí ANO je významnou stranou a silou, takže má odborníky, jak říká pan premiér, aby bylo ministerstvo spravedlnosti obsazeno. Skutečně nepovažuji za dobré, aby v čele ministerstva spravedlnosti byl trestně stíhaný premiér.

Může to být pro některé sociální demokraty problém, který by ohrozil vyslovení důvěry ve sněmovně?

Neočekávám to, problémů je tam celá řada. První věc je trestně stíhaný premiér, což je problém, který je skutečně vážný. Toto nějak sociální demokracie překousla.

Poté nebyl přijat kandidát na ministra zahraničí a neví se, jakou roli v tom sehrál premiér, jak to bylo se jmenováním. Protože pokud by premiér dodržel dohodu, dal jméno pana Pocheho a pan prezident ho nejmenoval, tak byla možná kompetenční žaloba. Aby Ústavní soud řekl, jestli prezident má právo kandidáta odmítnout, nebo ne. To se nestalo. Místo toho dal prezidentovi vybrat ze dvou alternativ, což je věc, která připomíná Kocourkov.

Myslím, že už se toho stalo hodně, že tuto poslední věc už ani nebude sociálnědemokratický klub vnímat tak problematicky, protože problematičtějších věcí je tu více.

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá z ANO nejprve tvrdila, že neodstoupí, posléze večer oznámila, že rezignuje. Co byl podle vás ten rozhodující bod zvratu?

Myslím, že byl moment, kdy pan premiér řekl, že už jí dále podporovat nebude. Nebo lépe řečeno jí doporučil, aby odstoupila. Ona byla vůči panu premiérovi velmi loajální. Na tu hodně nešťastnou kauzu ale reagovala také hodně špatně. Neuvědomovala si závažnost těchto věcí.

Z hlediska pojmů z trestního práva by soud plagiátorství asi úplně nepotvrdil, protože to nebylo celé opsané. Ale minimálně tam bylo výrazně neetické chování z hlediska práce s duševním vlastnictvím jiných lidí. Ministryně spravedlnosti by to měla přiznat hned na počátku, kdy se ta kauza objevila. Ona se to snažila nějakým způsobem bagatelizovat. Sama se cítí samozřejmě jako oběť určitého nátlaku.

Řekla bych jednu věc, novináři by nikdy její práce nezkoumali, pokud by několikrát nešťastně nevystoupila z hlediska právního stanoviska. U člověka, který má absolvovaná práva a skutečně z toho práva něco umí a nemyslím paragrafy, ale vnímá, co je právní stát, a jaký význam má právo a spravedlnost, byly některé její výroky opravdu hodně drsné.

Novináři se podívali na to, jak studovala, pětiletá práva za čtyři roky a tak dále, a tím se to začalo nabalovat. Navíc právnická veřejnost, pokud vím i legislativní rada vlády, neměla k této osobě velkou důvěru a nevnímala ji jako někoho, kdo právu rozumí.

Podle mého názoru ministr má být především politik, ale je fakt, že resort spravedlnosti je takový, kde úcta k právu a právní kultura by měla být přítomna, a to si myslím, že byl největší problém paní ministryně.