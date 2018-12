‚Tak, jak jsem to napsala, jsem to napsala.‘ Malou stálo plagiátorství funkci, ministryní byla 13 dní

Bez jednoho dne dva týdny. Přesně tak dlouho, či krátce, vydržela začátkem léta ve funkci ministryně spravedlnosti jihomoravská poslankyně z hnutí ANO Taťána Malá. Vaz ji po 13 dnech srazilo podezření, že ve velkém opisovala ve svých závěrečných vysokoškolských pracích. Podrobnou analýzu přinesl jako první investigativní tým Radiožurnálu. Příběhy 2018 Praha 16:48 30. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) na tiskové konferenci | Zdroj: ČTK

„Tady teď stojím, abych tu situaci vysvětlila a abych řekla, že prostě nejsem plagiátor, že jsem nedělala prostě nic vědomě špatně a že opravdu jsem k tomu studiu přistupovala se vší vážností a odpovědností. To je vše, co k tomu mohu říct,“ reagovala začátkem července Taťána Malá na podezření z plagiátorství na své tiskové konferenci.

Taťána Malá - třináctidenní ministryně spravedlnosti

Radiožurnál předtím informoval, že až dvě třetiny teorie z její diplomové práce z roku 2015 o chovu králíků jsou opsány ze starší diplomové práce na téže škole, tedy Mendelově univerzitě v Brně. A že znaky plagiátu vykazuje i její závěrečná práce z rodinného práva na soukromé bratislavské panevropské univerzitě.

Rezignovala až po schůzce hnutí

Malá na tiskové konferenci sice připustila, že se dopustila „určitých chyb v citacích“, ale vědomý podvod důrazně odmítla. A tedy i rezignaci. Podle jejích slov to nebylo na pořadu dne. Situace se ale změnila ještě téhož odpoledne.

„Rezignuji na pozici ministryně spravedlnosti, díky té kampani, které je proti mně vedena. Já už nechci, aby bylo hnutí poškozováno,“ řekla tehdy Malá krátce po jednání vedení hnutí ANO, kam dorazila po zmiňované tiskové konferenci.

V ministerském křesle tak jihomoravská politička vydržela přesně 13 dní. Že by při psaní svých diplomových prací jakkoliv záměrně opisovala, ale tehdy znovu důrazně odmítla.

A podobně se pro Radiožurnál vyjádřila i nyní, s odstupem půl roku: „Tak, jak jsem to napsala, jsem to napsala. A nejvíc mě mrzí, že třeba nikdo ani na chvilku nezapochyboval o tom, že bych třeba mohla udělat chybu a ne podvádět. To mě mrzí pořád stejně,“ tvrdí Malá.

Neetické chování, soudí univerzita

Jenže mezi těmi, kdo o opisování nezapochyboval, byla i sama Mendelova univerzita v Brně, potvrdila její mluvčí Jitka Studénková.

„Diplomovou prací Taťány Malé se zabývala etická komise naší univerzity se závěrem, že se paní Malá dopustila neetického chování, které by i v té době bylo považováno za disciplinární přestupek,“ sdělila Radiožurnálu Studénková.

Inženýrský titul ale Malé zůstal, protože její prohřešek byl již promlčený.

„Zadali jsme si ještě externí právní posudek, který měl posoudit, jestli s tím ještě můžeme něco dělat. A z toho posudku vyplynulo, že vyslovení neplatnosti diplomu je možné pouze v objektivní lhůtě tří let, takže v tomto případě nemohlo být zahájeno,“ dodala mluvčí Mendelovy univerzity.

Malá se zamyslí

Taťána Malá, která je od svého odstoupení řadovou poslankyní hnutí ANO, v této souvislosti poznamenala, že přístup univerzity ji zklamal: „Musím říct, že mě velmi nepříjemně překvapila reakce mojí alma mater, to musím říct, že je hodně k zamyšlení.“

Samotná rezignace nicméně podle ní byla i ze zpětného pohledu správným krokem. „Myslím si, že to v tu chvíli byla nejlepší varianta, jak tu situaci vyřešit,“ uvažuje exministryně.

Její kauza přitom předznamenala i konec dalšího ministra tehdy rodící se druhé vlády Andreje Babiše. Nový šéf resortu práce a sociálních věcí Petr Krčál (za ČSSD) o pár dní později neustál podezření z plagiátorství při psaní své bakalářské práce.

Naopak šéf armádního resortu za hnutí ANO Lubomír Metnar své místo po spekulacích o originalitě své závěrečné práce uhájil.