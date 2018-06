Malá musí na plagiátorství v diplomové práci reagovat. Předpokládám, že to nějak vysvětlí, řekl Babiš

Speciální systém, který odhaluje plagiátorskou činnost v akademické sféře, v práci našel několik shod s příspěvky na internetu nebo s diplomovou prací na obdobné téma z roku 2006, které nebyly řádně ocitovány.

Nastupující šéfka justice Taťána Malá podle expertů opisovala v diplomové práci

„Paní Malá na to musí reagovat, takže předpokládám, že to nějak vysvětlí. Budu se o to určitě zajímat,“ citoval Babiše (ANO) Radiožurnál. „Pokud vím, ona to odmítá, tak je to na ní, jak to vysvětlí,“ dodal podle ČTK.

Malá se hájí tím, že její práce prošla na výbornou. „Samozřejmě že je to moje autorská práce. Samozřejmě jsem i citovala. Předpokládám, že škola, na které jsem studovala, jakousi kontrolu udělala, měla jsem nějakého oponenta a ten práci uznal, že je v pořádku,“ tvrdí Malá (ANO).

Radiožurnál nechal práci posoudit taky nezávislými experty. I ti originalitu zpochybnili. V jednom případě nastupující šéfka justice pravděpodobně převzala původní text i se dvěma překlepy.