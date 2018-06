Adeptka na ministryni spravedlnosti Malá spoluvlastní insolvenční firmu. Odborníci: Hrozí střet zájmů

Adeptka na post ministryně spravedlnosti, poslankyně hnutí ANO Taťána Malá, by se mohla ocitnout ve střetu zájmů. Vystudovaná právnička a ekonomka je podle serveru Novinky.cz od dubna spolumajitelkou firmy, která se zabývá insolvencemi. Její manžel je insolvenční správce, navíc provozuje firmu poskytující mikropůjčky. Malá možný střet zájmů odmítá. Praha 17:44 11. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Taťána Malá (ANO) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Politička s manželem vlastní společnost All 4 Law, která získala procentní podíl v novojičínské firmě Insolvence CZ. Manžel Malé navíc ve společnosti získal podíl 24 procent. Společnost radí dlužníkům i věřitelům. Manžel poslankyně však navíc spoluvlastní i firmu Swisscredit. Ta naopak poskytuje lidem mikropůjčky, tedy úvěry do 75 tisíc korun, píší Novinky.cz.

„Střet zájmů s pozicí případné ministryně spravedlnosti bije do očí. Není možné podnikat v insolvencích, ještě půjčovat lidem úvěry a pak hrát nezávisle roli tvůrce pravidel,“ je přesvědčen šéf Transparency International ČR David Ondráčka.

'Problematický obor'

Jako problematické vzhledem k ministerské funkci vidí aktivity Malé a jejího manžela i Daniel Hůle, expert na dluhovou problematiku z Člověka v tísni.

„Pokud se manžel potenciální ministryně Malé živil poskytováním mikroúvěrů, které jsou svým způsobem značně problematickým oborem podnikání, je to překvapení. Obáváme se, že pohled na férové zadlužování a spravedlnost by tím mohly být trochu vychýleny,“ uvedl.

Střet zájmů vidí i v tom, že manžel možné ministryně působí jako insolvenční správce. „Považuju to za potenciální střet zájmů. Už jenom proto, že v současnosti se vede diskuse o tom, jak by měli být správci odměňováni,“ vysvětlil Hůle.

Malá v dubnu se stranickým kolegou Patrikem Nacherem předložila legislativní návrh, který má zmírnit podmínky pro oddlužení lidí. Řeší ale však i odměny pro insolvenční správce, tedy právníky, kteří po celý proces osobního bankrotu na dlužníka dohlížejí.

'Střet zájmu nehrozí'

Sama Malá všechny pochybnosti odráží, podle podobné logiky by prý musel být ve střetu zájmů každý ministr spravedlnosti, který je například jako Pelikán advokát. „Nejsem ani advokátka, ani insolvenční správkyně a mediátorskou praxi mám pozastavenou, takže o žádném střetu nemůže být řeč,“ prohlásila.

Problém nevidí ani v angažmá jejího manžela. „Je to veřejná informace a vždy jsem v tomto smyslu byla otevřená,“ podotkla. Společnost Swisscredit podle Malé navíc žádné půjčky neposkytuje, ani za posledních deset let neposkytla. Pokud by se skutečně stala ministryní, postačilo by podle ní, aby pozastavila činnost a vzdala se podílu ve společnosti Insolvence CZ.

Již dříve se Malá dostala do povědomí díky obhajobě premiéra Andreje Babiše (ANO) obviněného v kauze Čapí hnízdo. Její vyšetřování by se podle poslankyně mohlo posunout o čtyři roky až proběhnou nové volby.