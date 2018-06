Malá představila Zemanovi priority na ministerstvu. Chce rychlejší vymahatelnost práva a soudní řízení

„O vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“

Taťána Malá, leden 2018